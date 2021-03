Boj s posttraumatickou poruchou vyhrála mladá žena díky cvičení

V minulosti neměla ambice stát se fitness poradkyní. Nenapadlo by ji ani ve snu, že jejím nejoblíbenějším místem bude fitko. Vše se ale změnilo, když jí lékař řekl, že pokud v životě neudělá krok jiným směrem, dopadne to špatně. Každý týden totiž navštěvovala psychologa. Radil jí, aby se zaměřila na nějaký sport. Ačkoli se zprvu zdálo vše snadné, cesta ke zdravému tělu jednoduchá nebyla.

Kvůli traumatu z dětství Marissa trpěla posttraumatickou stresovou poruchou (PTSP). „Bylo to nejhorší období, jaké jsem v životě zažívala. Neuměla jsem si představit, že to někdy skončí. Když mi lékař řekl, že pokud něco nezměním, bude to trvat dál, zamyslela jsem se nad sebou. Nevzdala jsem se,“ svěřila se Američanka na Instagramu, kde ji sleduje téměř sedmdesát tisíc lidí.

Nejprve se v začátku své proměny nechala zlákat produkty na hubnutí a zpevňování postavy, které byly inzerovány na internetu. Jak sama říká, byl to krok špatným směrem a zadělala si tím na velké problémy. Její váha totiž šla rapidně dolů a nakonec skončila v nemocnici. „Je strašné, jaké lži společnosti dokážou vymyslet, aby nalákaly zákazníky. Lidé tomu věří a mohou se dostat do pěkného průšvihu,“ myslí si.

Ona sama nakonec vsadila na jógu a posilování. A také je vyznavačkou organické stravy. Díky své proměně se nyní účastní i mezinárodních fitness soutěží. „Nechci úplně specifikovat, jaké problémy jsem měla. Věřte ale, že jakékoli trauma se dá vyhnat z hlavy. Jen to stojí hodně času a dá to dost práce,“ doplnila.