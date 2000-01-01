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Vysoký krevní tlak často nebolí, přesto výrazně zvyšuje riziko infarktu i mrtvice. Kromě léků může pomoci také správně sestavený jídelníček. Podívejte se, které potraviny odborníci doporučují zařazovat co nejčastěji.
Autor: Profimedia.cz
Banány jsou bohatým zdrojem draslíku, který pomáhá vyrovnávat účinky sodíku v organismu a přispívá ke zdravému krevnímu tlaku.
Autor: Profimedia.cz
Špenát obsahuje draslík, hořčík i dusičnany podporující pružnost cév. Navíc dodá tělu kyselinu listovou.
Autor: Profimedia.cz
Červená řepa přirozeně obsahuje dusičnany, z nichž vzniká oxid dusnatý. Ten napomáhá rozšíření cév a lepšímu průtoku krve.
Autor: Profimedia.cz
Ovesné vločky jsou bohaté na rozpustnou vlákninu beta-glukany, které pomáhají snižovat hladinu cholesterolu. Pravidelná konzumace ovsa podporuje zdraví cév i srdce a je součástí jídelníčku doporučovaného lidem s vysokým krevním tlakem.
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Losos obsahuje omega-3 mastné kyseliny, které podporují zdravou činnost srdce a mohou přispívat ke snížení krevního tlaku.
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Sardinky jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny, vitamin D a vápník, které podporují zdraví srdce i cév. Oproti velkým dravým rybám navíc obsahují jen velmi malé množství rtuti, takže jsou vhodné i pro pravidelnější zařazení do jídelníčku.
Autor: Profimedia.cz
Vlašské ořechy dodávají zdravé tuky, antioxidanty i hořčík, který je důležitý pro správnou funkci cév.
Autor: Profimedia.cz
Mandle jsou bohaté na zdravé nenasycené tuky, hořčík, draslík a vitamin E. Tyto živiny podporují zdraví srdce i cév a při pravidelné konzumaci mohou přispět k lepší kontrole krevního tlaku.
Autor: Profimedia.cz
Pistácie obsahují zdravé nenasycené tuky, draslík, hořčík i antioxidanty. Studie naznačují, že jejich pravidelná konzumace může přispět ke snížení krevního tlaku a podpořit zdraví cév.
Autor: Profimedia.cz
Luštěniny jsou výborným zdrojem vlákniny, draslíku a rostlinných bílkovin. Podporují zdraví srdce i cév a patří mezi potraviny doporučované lidem s vysokým krevním tlakem.
Autor: Profimedia.cz
Avokádo je výborným zdrojem draslíku a zdravých nenasycených tuků. Podporuje zdraví srdce i cév a díky vysokému obsahu draslíku může přispívat k udržení normálního krevního tlaku.
Autor: Profimedia.cz
Rajčata obsahují lykopen, draslík a další antioxidanty, které chrání cévy před poškozením, podporují zdraví srdce a mohou přispívat k udržení normálního krevního tlaku.
Autor: Profimedia.cz
Borůvky jsou plné flavonoidů, které podporují zdraví cév a mohou přispět ke snížení krevního tlaku.
Autor: Shutterstock
Jahody vedle vitaminu C obsahují také antioxidanty chránící cévy před poškozením.
Autor: Profimedia.cz
Kiwi je bohaté na vitamin C, draslík a antioxidanty. Tyto látky podporují zdraví cév a některé studie naznačují, že pravidelná konzumace kiwi může příznivě ovlivnit krevní tlak.
Autor: Profimedia.cz
Citrusy obsahují antioxidanty, vitamin C i vlákninu, které prospívají cévám. Pravidelná konzumace ovoce je spojována s nižším rizikem vysokého krevního tlaku.
Autor: Profimedia.cz
Brokolice je bohatá na draslík, vitamin C, vlákninu i antioxidanty. Tyto živiny podporují zdraví cév a srdce a mohou přispívat k udržení normálního krevního tlaku.
Autor: Profimedia.cz
Kapusta je bohatá na draslík, hořčík, vápník i antioxidanty. Podporuje zdraví srdce a cév a díky vysokému obsahu minerálních látek může přispívat k udržení normálního krevního tlaku.
Autor: Profimedia.cz
Česnek obsahuje alicin, který může přispívat k rozšiřování cév a mírnému snížení krevního tlaku.
Autor: Canva
Cibule je zdrojem antioxidantů a flavonoidů, zejména kvercetinu, který podporuje zdraví cév a může přispívat k lepší regulaci krevního tlaku.
Autor: Canva
Dýňová semínka obsahují hořčík, draslík, zinek a zdravé tuky. Tyto živiny podporují správnou činnost srdce, pružnost cév a mohou přispívat k udržení normálního krevního tlaku.
Autor: Shutterstock
Chia semínka dodávají omega-3 mastné kyseliny, vlákninu i minerální látky. Podporují zdraví srdce a cév a jsou vhodnou součástí jídelníčku při vysokém krevním tlaku.
Autor: Canva
Lněná semínka patří mezi nejlepší rostlinné zdroje omega-3 mastných kyselin a lignanů. Pravidelná konzumace prospívá srdci, cévám a může pomoci s udržením zdravého krevního tlaku.
Autor: Profimedia.cz
Bílý jogurt obsahuje vápník, draslík a kvalitní bílkoviny, které podporují zdraví srdce i cév a mohou přispívat k udržení normálního krevního tlaku. Nejvhodnější jsou neslazené nízkotučné varianty.
Autor: Canva
Extra panenský olivový olej je základem středomořské stravy a obsahuje cenné polyfenoly i zdravé nenasycené tuky. Podporuje zdraví srdce a cév a je doporučovanou alternativou živočišných tuků.
Autor: Profimedia.cz
Kvalitní hořká čokoláda s vysokým obsahem kakaa obsahuje flavonoidy podporující pružnost cév. Stačí malé množství.
Autor: Profimedia.cz
Granátové jablko je bohaté na polyfenoly a antioxidanty chránící cévy před poškozením.
Autor: Canva
Tmavé hroznové víno obsahuje polyfenoly, zejména resveratrol a antokyany, které podporují zdraví cév a pomáhají je chránit před poškozením. Díky obsahu draslíku může být vhodnou součástí jídelníčku při vysokém krevním tlaku. Konzumujte ho ale s mírou, protože obsahuje více přírodních cukrů.
Autor: Habánské sklepy
Brambory vařené ve slupce patří mezi nejlepší zdroje draslíku, který pomáhá vyrovnávat účinky sodíku v organismu a podporuje udržení normálního krevního tlaku. Nejvhodnější jsou vařené nebo pečené bez zbytečného množství soli.
Autor: Canva