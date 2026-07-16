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KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách
Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...
Módní ozvěny Varů. Celebrity mají vkus, na jejich modely ale brzy zapomeneme. Až na jeden
Jubilejní šedesátý ročník filmového festivalu v Karlových Varech je u konce. Nešlo jen o přehlídku filmů, ale také zajímavých módních počinů. Nyní můžu směle vynést konečný ortel: české hvězdy si...
Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně
Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...
Plakala a jedla. Kamila v Extrémních proměnách zhubla polovinu své váhy
Kamila žila život ovládaný závislostí na jídle. V průběhu posledních osmnácti let si sice mnohokrát řekla: „Začnu hubnout v pondělí…“, ale pokaždé selhala. Chyběla jí pevná vůle dotáhnout věci do...
Sbalte notebook, plavky a pryč z kanceláře. Bleisure je trend nejen pro gen Z
Covid a home office zásadně změnily způsob, jakým lidé v dnešní době pracují a cestují. A navzdory snahám korporací přilákat je zpět do kanceláře je džin z lampy venku a odmítá se vrátit. Hranice...
Nejkrásnější páry světa? Tito slavní fešáci okouzlili stejně půvabné ženy
Jsou slavní, krásní, úspěšní a obdivovaní. A vybrali si k sobě ženy, které na tom jsou stejně. Řeč je o slavných fešácích, kteří tvoří pár s krásnými slavnými ženami. Podívejte se do galerie, o jaké...
Užijte si kosmetiku jako od moře. Kombinuje minerály a hydrataci
Vzácné minerály a další ingredience z hlubin oceánů najdete v celé řadě přípravků, stačí si jen vybrat. Léto je to nejlepší období na její vyzkoušení.
Nadčasová móda založená na kombinaci. Zkuste minimalismus
Není to nuda, ale promyšlená strategie. Co víc také v tomto ročním období chtít? Pohodlí, praktičnost i styl se můžou snoubit právě v minimalismu.
Trápí vás vysoký krevní tlak? Vsaďte na těchto 30 potravin
Vysoký krevní tlak často nebolí, přesto výrazně zvyšuje riziko infarktu i mrtvice. Kromě léků může pomoci také správně sestavený jídelníček. Podívejte se, které potraviny odborníci doporučují...
Citlivý a věrný jako zlatý retrívr. Představa ideálního partnera podle gen Z
Touha po vysokém, tmavovlasém a pohledném partnerovi ustoupila nové představě ideálního muže. Na sociálních sítích generace Z stále častěji obdivuje takzvané „golden retriever boyfriends“: chlapíky,...
Vyhrál jsem miss mokré tričko. Michala z Extrémních proměn trápila velká prsa
S obezitou bojoval Michal už od dětství. Zažil kvůli ní šikanu, vyrůstal bez kamarádů a nikdy si nevytvořil zdravé sebevědomí. To se odrazilo i na jeho partnerském životě. V šestatřiceti letech ještě...
Pro dobrý sex si dejte med. Spíš než alkohol nabudí víc kakao, radí sexuoložka
Ústřice, čokoláda i vývar z kozích varlat a ještěrčích ocásků. Na omamnou moc potravin sází lidé už tisíce let. „Například v chilli papričkách je obsažen kapsaicin, na který organismus reaguje...
Ženě nekontrolovatelně rostla prsa. Bolesti a depresí ji zbavila až operace
Pětadvacetiletá Michelle Sekwena z USA se trápila obřími ňadry, která jí vyrostla během pár týdnů. „Lidé si mysleli, že jsem těhotná. Já místo toho jen trpěla bolestmi a děsila se, co ještě přijde,“...
Metalické barvy i retro. V těchto plavkách mladé ženy v roce 2026 zazáří
Jaké trendy plavky jsou v létě 2026 nejvíc vidět na plážích a sociálních sítích? Mladé ženy a dívky letos sázejí na zdobené plavky, ale také na strukturované materiály i puntíky. Do módy se vrací...
Tábory na poslední chvíli? Kroužky pro nový školní rok už si rodiče chtějí pohlídat
Zájem o příměstské tábory letos vyvrcholil na konci června a většina kapacit je dnes obsazená. Mnoho rodičů tak řešilo program pro děti doslova na poslední chvíli. Po vrcholu zájmu o příměstské...
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Crohnova choroba mu změnila život ve dvanácti. Dnes Viktor žije s ileostomií
Viktor měl první příznaky Crohnovy choroby už v dětství. Nemoc naplno propukla, když žil s rodinou v Americe. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.
Společná dovolená nemusí být strašák. Takto ji přežijete bez rozpadu rodiny
Zabalíte kufry, přibalíte rodinu, opustíte běžné starosti a vyrazíte za hranice všedních dnů. Jenže záhy zjistíte, že ne vše je tak ideální, jak jste chtěli.