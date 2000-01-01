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Únava vás dohání už dopoledne a odpoledne sotva fungujete? Než sáhnete po dalším šálku kávy, podívejte se na svůj jídelníček. Právě z něj tělo získává živiny, které potřebuje ke svému správnému fungování. Přinášíme výběr třiceti potravin, jež pomáhají udržet vitalitu, zasytí na delší dobu a mohou být dobrým pomocníkem v boji s únavou.
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Ovesné vločky obsahují komplexní sacharidy a vlákninu, díky nimž se energie uvolňuje postupně a vydrží déle než po sladkém pečivu. Navíc jsou dobrým zdrojem hořčíku a vitaminů skupiny B, které se podílejí na energetickém metabolismu.
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Banány přirozeně obsahují sacharidy, draslík a vitamin B6. Jsou ideální jako rychlá svačina před sportem nebo při odpoledním útlumu, kdy potřebujete energii bez velkého zatížení trávení.
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Vejce obsahují kvalitní bílkoviny, které zasytí na delší dobu. Jsou také bohatým zdrojem vitaminů skupiny B včetně B12, jež se podílejí na přeměně živin na energii.
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Losos vedle bílkovin obsahuje omega-3 mastné kyseliny a vitamin B12. Pravidelná konzumace ryb prospívá nejen srdci a mozku, ale pomáhá také doplnit živiny důležité pro správné fungování organismu.
Autor: ČTK
Špenát je bohatý na železo, folát a vitamin C. Pokud je únava způsobena nedostatkem železa, může jeho dostatečný příjem přispět ke zlepšení tvorby červených krvinek a přenosu kyslíku.
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Čočka obsahuje rostlinné bílkoviny, železo i vlákninu. Díky ní zasytí na dlouhou dobu a pomáhá udržovat stabilnější hladinu krevního cukru.
Autor: Canva
Cizrna kromě komplexních sacharidů dodává také zinek, hořčík a rostlinné bílkoviny. Je vhodnou součástí obědů i pomazánek, pokud chcete předejít rychlému poklesu energie.
Autor: Profimedia.cz
Fazole jsou bohaté na vlákninu i železo a patří mezi potraviny s nízkým glykemickým indexem. Energie se z nich uvolňuje postupně, takže vás zasytí na delší dobu.
Autor: Canva
Pohanka obsahuje komplexní sacharidy, rutin i hořčík. Je ideální alternativou příloh, pokud chcete během dne předcházet výkyvům energie.
Autor: Canva
Quinoa dodává všechny esenciální aminokyseliny, vlákninu i minerální látky. Díky vyváženému složení pomáhá zasytit a poskytuje dlouhodobější přísun energie.
Autor: Canva
Mandle jsou výborným zdrojem hořčíku, zdravých tuků a vitaminu E. Hořčík se podílí na stovkách enzymatických reakcí včetně těch, které souvisejí s tvorbou energie.
Autor: Profimedia.cz
Vlašské ořechy obsahují zdravé tuky, antioxidanty a rostlinné omega-3 mastné kyseliny. Díky kombinaci tuků, bílkovin a vlákniny poskytují energii postupně, pomáhají zasytit na delší dobu a mohou zmírnit pocit únavy mezi jídly.
Autor: Canva
Dýňová semínka patří mezi nejbohatší zdroje hořčíku a zinku. Obě tyto minerální látky jsou důležité pro správnou funkci svalů i energetický metabolismus.
Autor: Profimedia.cz
Chia semínka kromě vlákniny obsahují omega-3 mastné kyseliny a rostlinné bílkoviny. Po namočení vytvářejí gel, který zpomaluje trávení a pomáhá prodloužit pocit energie.
Autor: Canva
Lněná semínka obsahují vlákninu i cenné nenasycené mastné kyseliny. Díky této kombinaci zasytí na delší dobu a pomáhají předcházet prudkým výkyvům hladiny cukru v krvi, které mohou vést k pocitu únavy.
Autor: Profimedia.cz
Bílý jogurt je dobrým zdrojem kvalitních bílkovin a vápníku. Pokud obsahuje živé jogurtové kultury, podporuje také střevní mikrobiom, zatímco bílkoviny pomáhají zasytit na delší dobu a omezují náhlé výkyvy energie.
Autor: Canva
Červená řepa obsahuje přirozeně se vyskytující dusičnany, které se v těle přeměňují na oxid dusnatý. Ten podporuje lepší prokrvení svalů a efektivnější využití kyslíku, takže může zlepšit fyzickou výkonnost a oddálit únavu při námaze. Proto ji často zařazují do jídelníčku i sportovci.
Autor: Profimedia.cz
Kuřecí maso obsahuje kvalitní bílkoviny i vitaminy skupiny B, především niacin. Ten přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a pomáhá snižovat míru únavy a vyčerpání.
Autor: Profimedia.cz
Hovězí maso patří mezi nejlepší zdroje hemového železa a vitaminu B12. Obě tyto živiny jsou důležité pro správnou krvetvorbu a jejich nedostatek může přispívat k únavě.
Autor: Canva
Játra patří mezi nejbohatší zdroje vitaminu B12, železa a vitaminu A. Vitamin B12 a železo jsou důležité pro krvetvorbu a jejich nedostatek může přispívat k únavě. Kvůli vysokému obsahu vitaminu A je ale vhodné zařazovat játra do jídelníčku jen příležitostně.
Autor: Profimedia.cz
Batáty obsahují komplexní sacharidy, vlákninu a draslík. Jsou ideální přílohou, pokud potřebujete energii na delší dobu bez prudkých výkyvů krevního cukru.
Autor: Profimedia.cz
Červená paprika patří k nejbohatším zdrojům vitaminu C, který podporuje vstřebávání železa z rostlinných potravin. Pokud ji zkombinujete například s luštěninami nebo listovou zeleninou, pomůže tělu lépe využít železo důležité pro tvorbu červených krvinek a přenos kyslíku.
Autor: Profimedia.cz
Brambory jsou kvalitním zdrojem komplexních sacharidů, které tělu dodávají energii postupně. Obsahují také draslík, důležitý pro správnou činnost svalů a nervů. Nejvíce živin si zachovají vařené ve slupce.
Autor: Canva
Avokádo obsahuje převážně nenasycené tuky a vlákninu. Díky této kombinaci zasytí na delší dobu a pomáhá předcházet prudkým výkyvům energie během dne.
Autor: Shutterstock
Borůvky jsou bohaté na antioxidanty a vitamin C. Přispívají k pestré a vyvážené stravě, která podporuje správné fungování organismu a celkovou vitalitu.
Autor: Shutterstock
Pomeranče obsahují velké množství vitaminu C, který pomáhá tělu lépe vstřebávat železo z rostlinných zdrojů. Dostatek železa je důležitý pro tvorbu červených krvinek a přenos kyslíku v těle.
Autor: ČTK
Jedno kiwi obsahuje vysoké množství vitaminu C a dalších antioxidantů. Vitamin C podporuje vstřebávání železa, jehož nedostatek může být jednou z příčin únavy.
Autor: Canva
Kvalitní hořká čokoláda s vysokým podílem kakaa obsahuje hořčík i malé množství kofeinu a theobrominu. V rozumném množství může krátkodobě povzbudit a zároveň uspokojit chuť na sladké.
Autor: Profimedia.cz
Zelený čaj obsahuje kofein i aminokyselinu L-theanin. Tato kombinace může podpořit bdělost, aniž by u většiny lidí způsobovala tak prudký nástup a následný pokles energie jako silná káva.
Autor: Profimedia.cz
Voda je nezbytná pro správné fungování organismu. I mírná dehydratace totiž může vést k pocitu únavy, horší koncentraci nebo bolestem hlavy.
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