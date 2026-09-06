Dost často nadmuté břicho můžeme sami. Ruku na srdce, dáváte si rádi po obědě „sladkou tečku“? Vypijete někdy víc šálků kávy, než je zdrávo? Milujete bublinkové limonády a chleba máte nejradši čerstvý, ještě nádherně teplý z pekárny? Pak se ovšem nemůžete divit, když to ve vás začne vřít a bublat.
Pozor na cukr, cibuli i kávu
V tomto směru existují „rizikové“ potraviny, kterým je radno se vyhýbat. Patří sem hlavně luštěniny, cibule, zelí, květák, brokolice, kapusta, brambory, hroznové víno, švestky, černý chléb, těstoviny, kynuté potraviny (knedlíky, buchty, pizza), větší množství čerstvého ovoce, ořechů či různých semínek.
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Jak už bylo řečeno, pozor si dejte také na sycené nápoje (co asi tak mohou udělat bublinky ve střevech, že?), větší množství kávy, rafinovaný cukr (sladkosti, zákusky), koření, ale také přesolené potraviny jako brambůrky, tyčinky, slané oříšky a podobné pochutiny.
Zařaďte draslík a probiotika
Jako protiváhu nadýmavých potravin zařaďte do jídelníčku více těch, které obsahují hodně draslíku. Tento minerál pomáhá regulovat rovnováhu tekutin v těle, a tak zabraňuje hromadění plynů ve střevech.
Jako prevence plynatosti jsou výborné především banány (vybírejte ale pouze ty žluťoučké, nezralé nadýmání podporují!), špenát, rajčata či mango. Nic nezkazíte, ani když sáhnete po výrobcích s obsahem probiotik (jogurty a zakysané produkty), uvaříte si mátový či zázvorový čaj nebo při vaření přidáte do jídla trochu petržele.
Nemluvte zbytečně během jídla
Také si při obědě rádi popovídáte s kolegy? Obědová pauza je ideální příležitost, jak probrat různé pracovní, ale i soukromé věci.
Neměli byste však mluvit a u toho zároveň jíst, jinak budete zbytečně polykat vzduch, což může následně vyvolat nadýmání. Stejně jako hltání. Dejte si s obědem trochu načas a jídlo si pořádně vychutnejte.
Někteří z nás mají ve zvyku dát si po obědě ještě žvýkačku. Pokud však nechcete zatěžovat střeva, radši se zkuste obejít bez ní. Převážná většina žvýkaček totiž obsahuje umělá sladidla, která žaludek špatně tráví a jež následně mohou způsobovat potíže s nadýmáním (jedná se hlavně o xylitol a sorbitol).
Někdy za to mohou hormony
Za potížemi s nadýmáním stojí někdy i stres, celiakie (nesnášenlivost lepku) či užívání antibiotik. Tyto léky totiž drasticky snižují počet přátelských bakterií ve střevech, což vede k narušení přirozené střevní mikroflóry.
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Výsledkem je, že tělo reaguje příliš citlivě na některé druhy potravin, které pak ve střevech začnou kvasit.
Nadměrnou plynatost způsobují také hormony. Spousta žen si několik dní před začátkem menstruace stěžuje na pocit plnosti a břicho nafouklé jako balon. Na vině je hormon progesteron, jehož množství v těle v této době prudce stoupá, což vede k tomu, že střeva dočasně „ochabnou“. To pak může vést k zácpě a následně i nadýmání. V takovém případě pomůže, když do jídelníčku přidáte více vlákniny.
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