Některé čekatele na transplantaci „vyrobíme“ my lékaři, říká Pirkův nástupce

Říká se, že orgánů na transplantace bude čím dál méně. Je to pravda?

Na světě je ročně transplantováno 5 tisíc srdcí. Ta čísla jsou už několik let stejná. Neřekl bych, že orgánů bude dramaticky ubývat. Ale zcela jistě jich nebude přibývat, tedy pokud se nenaučíme využít i část těch, která byla doposud za hranicí použitelnosti. Když se vrátíme o dvě dekády zpět, provádělo se transplantací nepochybně více než nyní. Může za to jednak časnější lékařská záchranná služba (pacienti po úrazech či zraněních přežívají i takové stavy, které byly dříve s životem neslučitelné, pozn. red.) a jednak pomohla osvěta při sportech, zejména při cyklistice. To jsou pozitivní trendy. Zaplaťpánbůh za to. Jedinou zemí, kde v současné době obecně orgánů na transplantace lehce přibývá, jsou Spojené státy americké.