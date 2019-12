Matka ve dvou letech dovolila synovi, aby se stal holčičkou

Dempsey si ve dvou letech hrál s panenkami, chtěl si oblékat dívčí šaty, miloval třpytivé věci a rád se díval na pohádky, které mají v oblibě hlavně holčičky. Miloval vílu Ariel a toužil po dlouhých vlasech.

Jeho rodiče zprvu nechtěli, aby se dostával do kontaktu s věcmi, které jsou především pro dívky.

Nakonec mu to ale dovolili, protože viděli, že byl v takových chvílích mnohem šťastnější a věci jako auta nebo dinosauři ho vůbec nezajímaly.

„Neustále si dával na hlavu oblečení a říkal, že má dlouhé vlasy jako princezny. Chtěl nosit jen šaty a sukně. Dělal věci, které normálně dělají holčičky a sám se i dívkou nazýval. Když kreslil sám sebe, vždy měl šaty a dlouhé vlasy,“ sdělila jeho matka pro server Daily Mail.

Rodiče tak dělali, že je jejich syn ve skutečnosti dívkou. Doma ho nechávali, aby se oblékal, jak chce on a hrál si s panenkami. Do školy ho ale oblékali jako chlapce a stříhali mu vlasy. „Měl neuvěřitelně hysterické záchvaty, když jsme ho oblékali do kalhot a stříhali mu vlasy. Byl z toho strašně nešťastný,“ sdělila Jaime. S manželem tak dospěli k závěru, že se zřejmě jejich dítě narodilo ve špatném těle.

Když mu byli čtyři roky, vzali ho k pediatrovi a specialistům na dětskou psychiku. Bylo jim řečeno, že je jedním z dětí, které se opravdu narodily ve špatném těle. A lékař jim doporučil, aby se smířili s tím, že je jejich syn dívkou. V budoucnu tak pravděpodobně prodělá i hormonální léčbu a kompletní změnu pohlaví, pokud si to bude přát.

„Je tak šťastná. Je konečně sama sebou. Je to úplně jiné dítě, je tak spokojená. Nezabývám se tím, že mi někdo říká, že jsem synovi vymyla mozek a předělala ho na holčičku, protože mám doma už dva kluky. Je to hloupost a pro mě je nejdůležitější, že je moje dítě šťastné. Lidé si myslí, že ho využíváme k tomu, abychom se zviditelnili. Jsou to nesmysly,“ dodala maminka Jaime Clara.