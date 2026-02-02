Když je tělo zatížené jedovatými látkami, většinou nefunguje tak, jak má. Můžete pak pociťovat únavu, objeví se kožní problémy, alergie, záněty, ale třeba i trávicí obtíže.
Podle odborníků se toxiny do těla dostanou poměrně jednoduše – přes vodu, kosmetiku, vzduch (cigaretový kouř, smog), rozličné léky, amalgánové plomby, ale také spolu s tím, co jíte. Naprosto nevhodné jsou průmyslově upravené potraviny s obsahem konzervantů, umělých sladidel, pesticidů a těžkých kovů… Zbavit se této zátěže je ale naštěstí celkem snadné a zvládnete to i sami. Jak?
Změňte jídelníček
Po velkém vánočním a novoročním hodování je teď ideální doba trochu zvolnit. Proto odlehčete a zjednodušte svůj jídelníček. Vyškrtněte z něj tučné potraviny, polotovary a uzeniny, a pokud to zvládnete, vyhlaste embargo i na bílé pečivo a sladkosti.
Místo toho do svého stravovacího plánu dosaďte ovoce, zeleninu, luštěniny, celozrnné obiloviny a kvalitní tuky, zejména mořské ryby, olivový olej a ořechy.
Doporučení: Při servírování jídla dbejte na to, aby většinu talíře zabírala zelenina, ideálně čerstvá či kvašená. U nakládané zeleniny je výhoda, že obsahuje hodně vlákniny a antioxidantů, které čistí játra a střeva. Proto si nezapomeňte do svých zásob pořídit hodně kvašeného zelí, kysané mrkve nebo kimchi (korejská nakládaná zelenina).