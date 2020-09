Kdepak životní prostředí. Hlavní příčinou neplodnosti je věk žen, říká odborník

Kolik českých párů má problém počít dítě?

Přesné číslo není snadné získat. Bude to ale kolem patnácti procent, tedy řádově asi každý šestý pár. Celkově se díky léčbě poruch plodnosti v České republice rodí asi osm až devět procent všech dětí. Na druhou stranu kdyby za námi páry s problémem nepřišly, budou se ještě několik let snažit a časem by se některým třeba otěhotnět povedlo přirozenou cestou. Nedá se tedy říct, že desetina českých dětí by se bez asistované reprodukce nenarodila.