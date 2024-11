Psychika převládá. Bolest lidé prožívají silněji než dřív, říká fyzioterapeut

Máte profesní deformaci, že u lidí podle držení těla nebo chůze odhadujete, co by potřebovali zrehabilitovat?

Asi to vnímám, ale nějak moc to neanalyzuji. Je to spíš, jako bych si dotyčného, který vchází ke mně do ordinace, vyfotil a zaznamenal pár věcí hodných povšimnutí. Pak k tomu doplňuji to, co vyšetřím na lehátku. Byly doby, kdy jsem si takových věcí všímal i na ulici, dnes už to vědomě nedělám. Nechci se tím nechat rozptylovat, snažím se uhlídat si svůj mimopracovní prostor.

Ženy dokážou vnímat a pojmenovat věci daleko dřív, než my chlapi se v tom vůbec zorientujeme. Proto je dobré si uvědomit, že na tom, co žena říká, je vždycky kus pravdy.