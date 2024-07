Tělu škodí špatné dýchání i chůze. Klíč k bolesti bývá v hlavě, říká fyzioterapeut

Co všechno vám o pacientovi a o jeho bolesti řekne řeč těla?

Do pohybového aparátu a jeho funkce i do stylu chůze a dýchání se otiskuje všechno, co tělo i mysl řeší. Svaly a jejich napětí, koordinace a pohyb, to vše je velmi úzce spojeno s tím, jaké tělesné procesy se v organismu odehrávají i jaké má člověk psychické rozpoložení.

Dá se to přelstít?

Velkou výhodou je, že se to obvykle nedá ošálit. Řeč těla napoví mnoho. Například při bolestech ramene máte kloub v ochranném držení, při chůzi vám může vypadnout rotace v páteři… Když vás bolí kyčel, kulháte. Při bolesti achilovky nohu nezapojujete dynamicky, aby byl pohyb ladný, dopadáte na ni těžkopádně, máte ji jako sloup…