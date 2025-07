Americká spisovatelka Laura Hillenbrandová řekla: „Toto onemocnění se podobá únavě jako atomová bomba zápalce. Je to naprosto absurdní a zavádějící charakteristika.“ Co vy na to?

Chápu její přirovnání v tom smyslu, že jde o nemoc, která člověku úplně změní život. Proděláte infekci, po níž už prostě nejste stejný člověk jako před ní. Jako by šlo o dvě úplně jiné osoby. Únava je natolik invalidizující, že často znemožňuje pacientům fungování v běžném životě. Nevyspíte se z ní, nepomůže ani odpočinek.

U těžších forem bývá pro nemocné život opravdu utrpením. U těchto pacientů je zvýšený výskyt sebevražd.