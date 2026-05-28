V čem mohou psychedelika pomoci také lidem s tělesnou nemocí?
Konkrétně se jedná o léčbu deprese, úzkosti a existenciální tísně neboli distresu, spojené se závažným neléčitelným tělesným onemocněním. Tyto potíže mají trochu jinou podobu než běžná deprese. Lidé často řeší otázku konečnosti, což je spojeno s úzkostným prožíváním, smutkem a nejistotou z budoucnosti. Tato forma častěji odolává standardní léčbě antidepresivy. Psychedelika mohou skrze změněný stav vědomí umožnit člověku pohlédnout na realitu života a své role v něm z jiného úhlu. Tato zkušenost jim často přinese zásadní smíření s těžkou situací.
U deprese se neuronové sítě stávají méně flexibilními a mozek se hůř přizpůsobuje okolnostem. Psychedelika dokážou poškozené sítě rozrušit a pospojovat trošku jinak.