Červené víno pomáhá krvinkám? Pověra, alkohol je vždy jed, říká profesor Kozák

Jezte všímavě, žijte s radostí. Přítomnou cestou možná taky zhubnete

Schválně, dokázali byste si vzpomenout, co jste měli včera k obědu? Nebo dnes ráno k snídani? Jakou barvu mělo jídlo na vašem talíři, jaké vůně a chutě? Nebo to proběhlo v duchu „rychle hodit něco do...