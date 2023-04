Nápor duševních nemocí. Personálně jsme na hraně kapacit, říká psychiatr

Situace v psychiatrii je kritická, pacienti čekají měsíce na hospitalizaci, protože v léčebnách nejsou lůžka a vlastně ani dostatek lékařů. Co s tím plánujete dělat?

Bohužel se najednou potkaly dvě věci. Jedna věc je probíhající reforma, jejíž součástí je snižování počtu psychiatrických lůžek. Ta reforma rozhodně neskončila, její fáze jsou nastavené až do roku 2030. Teď jsme někde v mezidobí a ten systém ještě není tam, kde by měl být. Druhá věc, která se stala, je, že za poslední roky obrovským způsobem vzrostla potřeba psychiatrické péče. Jenom pro dokreslení: V roce 2021 bylo pro psychiatrickou diagnózu ošetřených v České republice zhruba 700 tisíc lidí, potřeba ošetření vzrostla asi o 20 procent. To je enormní nárůst a zdravotnická síť na něj není nastavená. Toto slyšíme z celé Evropy a také ve Spojených státech řeší úplně stejný problém. V důsledku toho se dostupnost psychiatrické péče zhoršila, takže se s tím musíme vyrovnat.

Pak je tu dnes epidemie adolescentů, kteří trpí poruchami emocí a mají sklony k sebepoškozování.