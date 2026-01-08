O menopauze se v posledních letech mluví daleko víc než kdy dřív. Je to dobře?
Nepochybně ano, my lékaři jsme rádi, když se o různých stavech, ať už přirozených, jako je právě menopauza, nebo o různých nemocech, mluví. Protože pokud se to neděje, potenciální pacienti, v tomto případě ženy, nejsou připraveni na to, co se s nimi může dít, a pak tedy ani nerozpoznají, že mají nějaký problém, který přitom lze řešit. Prostě si řeknou „tak už je to tady, budu to muset nějak vydržet“ a rezignují.
To, že se o nějakém jevu nemluví nebo mluví jen v kruzích, jež nemají dostatečné množství informací, může způsobit i to, že vznikají mýty, které pak v hlavách potenciálních pacientů vyvolávají nepřiměřené obavy. Jedním takovým mýtem spojeným s klimakteriem, tedy přechodem u ženy, je strach z hormonální léčby. Ale abychom se mohli rozhodnout pro jakoukoliv léčbu, je potřeba poměrně hodně informací, a proto jsme rádi, že se o menopauze mluví.
Je dobré vstoupit do menopauzy v co nejlepším naladění, psychika je nesmírně důležitá. Je dobré se na tuto fázi života připravovat.