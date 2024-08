Co v těle dělá v noci kofein či sýr? Vědec líčí vliv spánku na nemoci i psychiku

V rámci rozhovorů a přednášek říkáte, že spánek je fyzikálním zákonem našeho těla. Mohl byste to vysvětlit?

Přirovnal bych vám to ke gravitaci. Ta existuje, a pokud ji ignoruji nebo ji vnímám, ale jdu proti ní, případně nechápu, jak funguje, často padám na hubu. Ovšem když ji vnímám, rozumím jí a nejdu proti ní, padám méně často. (smích) Pokud se snažím obejít spánek nebo se ho zbavit, nakonec zemřu. Spánek je základní vlastností nervových buněk. Potřeba spánku vznikla ještě před potřebou mozku. I zvířata, která nemají mozek, spí. Vlastně všechno, co má nervový systém, spí. Takže si to představte jako fyzikální přírodní zákon. Do péče o zdraví bychom měli zahrnout i kvalitní spánek. Je to životně důležitý proces, základní pilíř našeho zdraví. Lepší spánek znamená lepší život.

Sny se nám zdají v každé fázi spánku.