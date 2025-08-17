Toxické chemikálie už má v krvi skoro každý, přesto se dál vyrábějí, říká vědec

Tomáš Cajthaml | foto: Martin Polívka, MAFRA

Silvie Jurečková
  20:00
Jsou nejen všude kolem nás, ale i v našem těle. Chemické látky, které vyrábíme, aby nám usnadnily život, ohrožují nejen naši planetu, ale také naše zdraví. Tomáš Cajthaml, proděkan pro vědu a výzkum z Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, varuje, že u některých látek už dvacet let víme, že jsou extrémně toxické, vyrábět se však nepřestaly.

Které chemické látky v přírodě nás nejvíce ohrožují? Má smysl recyklovat plasty? A co způsobuje velká koncentrace ženského hormonu estrogenu ve vodě?

Jaké chemické látky představují v dnešní době největší riziko pro přírodu i pro člověka?
To není úplně jednoduché říci, protože různé látky působí na různé organismy jinak. Ale podle mě je dnes tou největší hrozbou skupina látek známá jako polyfluorované a perfluorované sloučeniny, označované jako PFAS. To jsou syntetické chemické látky, které se vyznačují vysokou odolností vůči rozkladu a hromadí se v lidském těle i v životním prostředí. Na začátku jsme jimi byli nadšení, protože měly „dokonalé“ vlastnosti, což znělo lákavě. Jenže jsme je začali nadužívat a hromadit a dnes už víme, že jsme tím odstartovali problém, jehož rozsah ještě úplně nechápeme.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin dokonce vydal pro tyto látky doporučený limit týdenního příjmu a ten je tak nízký, že pokud sníte jen pár gramů ryb z Vltavy, naplníte ho.

