Které chemické látky v přírodě nás nejvíce ohrožují? Má smysl recyklovat plasty? A co způsobuje velká koncentrace ženského hormonu estrogenu ve vodě?
Jaké chemické látky představují v dnešní době největší riziko pro přírodu i pro člověka?
To není úplně jednoduché říci, protože různé látky působí na různé organismy jinak. Ale podle mě je dnes tou největší hrozbou skupina látek známá jako polyfluorované a perfluorované sloučeniny, označované jako PFAS. To jsou syntetické chemické látky, které se vyznačují vysokou odolností vůči rozkladu a hromadí se v lidském těle i v životním prostředí. Na začátku jsme jimi byli nadšení, protože měly „dokonalé“ vlastnosti, což znělo lákavě. Jenže jsme je začali nadužívat a hromadit a dnes už víme, že jsme tím odstartovali problém, jehož rozsah ještě úplně nechápeme.
Evropský úřad pro bezpečnost potravin dokonce vydal pro tyto látky doporučený limit týdenního příjmu a ten je tak nízký, že pokud sníte jen pár gramů ryb z Vltavy, naplníte ho.