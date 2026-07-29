Pro tmavé skvrny, které se objevují nejčastěji v obličeji a k jejich zvýraznění dochází právě v těchto měsících, se ustálil název hyperpigmentace. Jde o spojení slov hyper (více) a pigment (barva). Od zdroje jejich původu se jim přezdívá i skvrny stařecké, sluneční nebo jaterní.
Chraňte se, i když není slunce vidět
Riziko nerovnoměrného nahromadění melaninu (přírodní pigment, který propůjčuje pokožce, vlasům a očím jejich přirozenou barvu), se zvyšuje vlivem sluníčka.
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„Existuje víc typů hyperpigmentací, ale všechny se zhoršují slunečním zářením. Pokud víte, že na skvrny trpíte, je důležité chránit se SPF50+,“ vysvětluje dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.
Udělejte si proto z opalovacího krému součást ranní rutiny a nanášejte ho samostatně nebo klidně make-up či běžný denní krém. A to i ve chvíli, kdy je venku „pod mrakem“ nebo prší. Skvrn vás nezbaví, ale nebude jich víc.
Číslo ochranného faktoru značí, kolikrát déle můžete být na slunci podle svého fototypu. V našich podmínkách je na jaře a v létě, pokud se intenzivně neopalujete, ideální SPF 25, na obličej pak SPF 50.
Další prevencí je nevystavovat problémové partie cíleně přímému sluníčku. Na opalování obličeje tak raději zapomeňte. V létě noste pokrývku hlavu s kšiltem a sundejte ji až odpoledne, kdy není slunce tak silné. Dobrá zpráva je, že se jedná pouze o estetický problém, který nezpůsobuje žádné zdravotní komplikace. To jde ale ruku v ruce s tím, že neexistuje cílená léčba.
Účinná léčba neexistuje
Hyperpigmentace je celoživotní stav. Přípravky od dermatologa sice můžou pomoci některé tmavé skvrny zesvětlit, ale je nutné obrnit se notnou dávkou trpělivosti, než uvidíte výsledky, může to trvat několik měsíců nebo i let.
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Někdy je ovšem hyperpigmentace způsobena hormony. V takovém případě hovoříme o melasmě, které se přezdívá i „těhotenská maska“. Pigmentace se v tomto případě nejčastěji objevuje na tvářích, nad horním rtem, čele nebo nosu a je vyvolána hormonální nerovnováhou.
I když se melasma může objevit u žen i mužů, mnohem častěji se vyskytuje u žen a obvykle začíná mezi 20. a 40. rokem života. Většinou ale zmizí stejně rychle, jako se objevila.
Co může pomoci
Jako první pomoc se doporučuje používat pleťové produkty s obsahem exfoliačních kyselin, které působí na kožní buňky.
Pokud nepomohou, můžete navštívit specializované pracoviště, kde skvrny odstraňují laserem. Návštěvu je většinou nutno opakovat, ale ani to nezaručí, že se pigmentace nevrátí. Tato metoda není vhodná pro lidi trpící epilepsií.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.