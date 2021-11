Metr mi nestačí, váha mě nezváží. Je to ponižující, říká 166kilová Monika

Třicetiletá Monika Štorková žije v Českých Budějovicích s manželem a třemi dětmi. „Do svého prvního těhotenství jsem měla asi 95 kilo,“ vzpomíná. Po každém dítěti jí zůstalo nahoře deset kilo a ta se pak shazovala opravdu těžko. „Naposledy jsem vážila v nemocnici 165 kilogramů. Váha u doktorky mě nezvážila, protože je do 150 kilogramů. Nikdy jsem se asi tak trapně necítila. Ve zprávě jsem pak měla napsáno morbidně obézní,“ vzpomíná Monika.



Sama říká, že v životě je šťastná, protože má skvělou rodinu. Spokojenost sama se sebou jí už schází. „Lidé řeší první poslední, já se dívám na vnitřní krásu. Já na ní miluju úplně vše,“ vyznává se její manžel. V hubnutí ji ale bude podporovat a věří, že to dokáže. Snem Moniky je po zhubnutí vyjít na Kleť (1 087 m n. m.), teď se zadýchá i po pár stech metrech na rovině.

Lékařka Dita Pichlerová si prošla důkladně veškeré výsledky vyšetření a Moniku seznámila s jejím skutečným zdravotním stavem. Monika si vypěstovala pomalý metabolismus, má extrémně vysokou hladinu nitrobřišního tuku a polovina její hmotnosti je čistý tuk. „Do kolonek se nám prakticky nevlezete, a to jste mladá. Je vám 30 let, metabolicky 45,“ říká Pichlerová.

Monika by si přála zhubnout na 80 kilo, což byla její hmotnost v 16 letech. Lékařka Pichlerová ji ale upozorňuje, že to byla dětská hmotnost a místo toho navrhuje, aby shodila na 120 kilo. I to pro Moniku bude velmi náročné dosáhnout a co víc – hlavně si novou hmotnost udržet.

„Mám o sebe velký strach. Moje mamka umřela na selhání srdce ve 37 letech. Všichni z rodiny z této strany byli vždy velmi silní. Blíží se mi to a jsem z toho nervózní a špatná,“ uvádí Monika.



Největší překvapení mladou maminku čekalo, teprve když se lékařka zaměřila na výsledky krve: „Vy jste diabetik, máte cukrovku, víte o tom?“ Zjištění Moniku šokovalo, o tom, že by mohla být diabetička neměla ani tušení. Dále má Monika velmi nízký vitamin D a vysokou kyselinu močovou. Monika se s lékařkou domluví na poctivém zapisování jídelníčku, vynechání energetických nápojů a půl hodiny rychlé chůze denně. První měsíc proměny může začít.