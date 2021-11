Stokilová Eva vzala hubnutí vážně. Shodila na 69 kg a je z ní kočka

Evě je 32 let a obezita už jí začíná omezovat. Nejvíce ji mrzí, že se kvůli ní nemůže věnovat svému největšímu koníčku – tanci ve folklórním souboru, kde se seznámila se svým manželem. V té době vážila asi 60 kilogramů.

„Když jsem poznal Evu, tak byla hubená. Vždycky byla prsatá a měla zadek, ale jinak štíhlá holka,“ vzpomíná manžel Lukáš. Od té doby Eva v průběhu 14 let nabrala navíc 40 kilo.

„A nabývajícími kily se stalo, že jsem nezvládala to, co je náplní tance a to je pro mě srdcová záležitost. Musím předat manžela mladším a štíhlejším holkám, které s ním udělají zvedačku. Je mi to líto. Manžel mi vzhled začíná už i předhazovat, protože ví, že nejsem spokojená,“ říká Eva.

Vysokou nadváhu Eva považuje za problematickou a je si vědoma toho, že si už sama nedokáže pomoci. „Když sním oběd, tak mám strašnou tendenci jíst sladké. Já v podstatě nemusím mít maso a pořádné jídlo, ale dojídám se sladkým,“ přiznává.

Eva zaznamenává úbytek vášně v intimním životě a její manžel by si zase přál, aby se cítila lépe a když jdou do společnosti, mohla se jeho žena hezky obléknout a mít na výběr z více šatů. Jejich společným cílem je si společně zatancovat a to včetně zvedačky.

Obezitoložka Dita Pichlerová Evu na začátku seznamuje s výsledky testů. Aktuální váha Evy je přes 100 kilogramů. Z toho 40 kilogramů dělá čistý tuk. Podle tabulek spadá Eva do 2. stupně obezity. Lékařka tak Evě doporučuje shodit alespoň 20 kilo.

Mladá maminka by měla zařadit do svých denních aktivit více pohybu, sama si věří především na chůzi a jízdu na koloběžce. Díky dobrému osvalení těla, nemusí chodit do posilovny a nabírat svalovou hmotu. Metabolický věk je 47 let. Lékařku překvapuje zejména extrémně vysoká hladina cholesterolu, což Evu znepokojuje.

„Vzhledem k tomu, že infarkty mám v rodině, nerada bych dopadla jako taťka, který umřel v těch 47.“ Eviny výsledky ukazují také prediabetes, který jde ovšem zvrátit a vysoká úroveň CRP, která naznačuje, že v těle probíhá zánět.