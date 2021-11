K hubnutí ji přiměla snaha o dítě a pohledy okolí. Markéta shodila 24 kilo

Čtyřiatřicetiletá Markéta pracuje jako sociální pracovnice v Karviné. Kvůli svému tělu se necítí dobře v plavkách a má stres, když se má vydat do společnosti. Koníčky má hned dva, ráda peče a vaří. Těmi se uklidňuje, a pokud to jde, tráví v kuchyni víkendy.

Markéta jí pravidelně jen snídaně a obědy. A právě nepravidelné večeře jsou problémem, který jí způsobuje přibírání na váze. Tvrdí, že s nadváhou se pere od dětství. Byla vychována v duchu, že od stolu se neodchází, dokud se nedojí, a i geneticky má nadváhu tak trochu předurčenou.

Sama sobě se líbí a líbí se i svému partnerovi: „Miluju ji takovou, jaká je. Postava hrála vedlejší roli.“ Nicméně pohoršující pohledy okolí a cizích lidí nejsou příjemné ani jednomu, na sebevědomí nepřidají ani narážky na Homolkovi, ke kterým Markétu a jejího štíhlého přítele často přirovnávají. Vlivem vysoké obezity si nemůže dovolit plnohodnotný život. Například se nevejde na sedačky pouťových atrakcí, a tak si jim musí vyhnout.

Nejnižší Markétina váha v dospělosti byla 118 kilogramů, po přihlášení do pořadu vážila 182 kilogramů , pak ale zhubla a aktuálně váží 159 kilogramů. „Do budoucna s přítelem plánujeme děti, což samozřejmě s mojí váhou není úplně možné,“ je si vědoma Markéta. Kvůli obzitě Markéta také trpí spánkovou apnoe. Hubnout začala v okamžiku, kdy začala na noc používat speciální masku.

Z vyšetření vyšlo, že Markéta spadá do kategorie vysoké obezity a polovinu její váhy tvoří tuk. Zároveň má extrémní vysoký tlak i přesto, že na něj již bere léky. Příjemným překvapením pro lékařku i Markétu bylo zjištění, že Markéta spadá do kategorie metabolicky zdravé obezity, tedy její krevní testy neukázaly na žádný skrytý problém. Metabolicky je Markétě o 15 let víc, tedy 49 let.