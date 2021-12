Štěpán selhal. Zdravý jídelníček ani pohyb ho nebavily, shodil jen 9 kg

Jedenatřicetiletý Štěpán Vrána pracuje jako řidič pro fastfoodový řetězec. Do pořadu se přihlásil z důvodu nespokojenosti se svou postavou. Jak sám vzpomíná, byl průměrně rostlým dítětem, přibírat začal až v době, kdy byl na internátu. Nadváha ho dnes omezuje. Jeho životní styl není ukázkový, s nápravou mu již tradičně pomůže skupina odborníků.

„Je nepříjemné, když člověk přijde do kina a sotva se vejde do sedačky. Volný čas trávím za monitorem,“ přiznává. Aktuálně váží 139 kilogramů, životní maximum ovšem atakovalo hranici 150 kg. „Od té doby, co skončil můj dlouhodobý vztah před pěti lety, tak ženský žádný. Možná je to i tím, že bydlím pořád s mámou. Ve svém věku už bych měl mít rodinu, ale nějak jsem si na to zvyknul, že jsem sám, a už to nevyhledávám,“ říká Štěpán.

Štěpán se těší, že když zhubne, bude zase kamarádům stačit při fotbale a bude si moci hru užít. Přál by si shodit na 95 až 100 kilo. Jeho maminka se těší, že až zhubne, najde si partnerku, odstěhuje se a třeba přijdou i vnoučata.

Na prvním setkání s obezitoložkou Ditou Pichlerovou, se Štěpán dozvídá, že metabolicky je mu o 15 let více a 51 kilogramů jeho váhy dělá jen tuk. Současně má relativně pomalý metabolismus, takže ho čeká pořádně ho rozhýbat. Jeho nitrobřišní tuk je na úrovni 20, která spadá do kategorie vysoká.

„Co na to říct, no. Vyžral jsem se dobře,“ konstatuje Štěpán. Dozvídá se také, že má lehce zvýšený LDT cholesterol a týká se ho také prediabetes. Také má velmi nízkou hladinu vitaminu D. Prvním krokem je zařadit více chůze a také vyměnit slazené limonády za nekalorické pití.

„Jsem z toho smutná. Když zhubne, myslím si, že jeho zdravotní stav se hodně zlepší,“ říká Štěpánova maminka.