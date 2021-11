Zrcadlo už není můj strašák, raduje se Kristýna, která shodila 19 kilo

Kristýně Koubové z Mladošovic je 34 let a přeje si zhubnout, aby stačila svým dětem, které vede ke sportu. Pracuje v domácí dílně jako švadlena a navíc pomáhá příteli s novým domem, do kterého se právě nastěhovali.

„Potenciálně je to velmi krásná ženská. Má krásné oči, rty a všechny předpoklady pro to, aby byla pro muže velmi atraktivní. Nicméně ta váha je určitě problém,“ říká o Kristýně její sestra. Sama o sobě Kristýna smýšlí jako o člověku, který je odhodlaný jít za svým cílem, ale jak přiznává, ne vždy se jí to daří. Navíc také říká, že jídlo bere jako kamaráda, který nastupuje ve stresových situacích, a k tomu ještě dojídá zbytky po dětech.



Ze své nejnižší hmotnosti 67 kilogramů je Kristýna aktuálně na své nejvyšší, která je 123 kilogramů. Hubne proto, aby mohla být spokojená sama se sebou. A také by si přála uběhnout půlmaraton.

Na prvním měření u lékařky se Kristýna dozvídá, že její tělo obsahuje 58 kilogramů tuku a zhubnout by určitě měla pod sto kilo, aby si udržela zdraví. Metabolický věk jí navíc vyšel 49 let. Snížit by se pomocí hubnutí u Kristýny měl i viscerální tuk, který je na hodnotě 14. Lékařka ale má další nepříjemné překvapení – Kristýna trpí pokročilým stádiem cukrovky.

„Je to osobní selhání. Že jsem své tělo dovedla do stádia, kdy jsem mu ublížila tak, že ho musím opravit chemií,“ říká se slzami v očích mladá maminka. Uvědomuje si, že razantní změna je nezbytná nejen kvůli sobě samé a svému zdraví, ale i kvůli dětem.