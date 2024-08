Pět procent váhy dolů a zlepší se cholesterol i tlak, nabádá profesor Rutar

Když je zvýšená jedna hodnota, je to špatné. Když dvě, je to o dost horší, a když všechny tři, je to průšvih. Člověku jde pak doslova o život. Jejich efekt se nesčítá, ale bohužel násobí. „Pacient s vysokým tlakem je navíc i ve vyšším riziku, že bude mít špatné hodnoty cholesterolu a cukru. Tyto tři parametry se totiž navzájem v mnoha směrech ovlivňují,“ vysvětluje Rutar.

Co konkrétně obnáší pro organismus mít vysoký tlak, cukr nebo cholesterol?

Vysoký krevní tlak znamená, že srdce musí víc pracovat a na cévy je kladený mnohem větší nárok a snáz se opotřebí. Ale působení vysokého tlaku musí čelit i řada dalších orgánů, což omezuje a snižuje jejich funkci, typicky například ledviny. Při akutní nebo nekontrolované hypertenzi dokonce může dojít i k jejich akutnímu selhání. Pokud jde o cukr, ten se v případě nadbytku může laicky řečeno usazovat na cévách, a tím zvyšovat aterosklerózu (kornatění čili ucpávání cév v důsledku usazování tuků do cévní stěny; když se k tomu ještě přidá usazování cukru, stav je o to vážnější pozn. red.). Opět to poškozuje i ledviny, ale také nervy.