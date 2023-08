Třináct jednoduchých tipů, které vám pomohou úspěšně zhubnout

Zdaleka tedy nejde jen o to zhubnout, ale navíc si svou novou váhu udržet. Změna životního stylu, bez které se úspěšné hubnutí neobejde, tak musí být celoživotní. Metabolismus však pomáhá udržet na uzdě také celá řada pomocníků, s nimiž se vás pokusíme seznámit. A k tomu i vyvrátit některé mýty, co s hubnutím bývají spojené.

Proč si hlídat váhu

Je prokázáno, že rozumné hubnutí s sebou přináší po všech stránkách kvalitnější život, méně zdravotních problémů a lepší psychiku. Nevěřte proto těm, kteří říkají, že jim je v tlustém těle dobře. Není. A ani být nemůže. Nadváha se snoubí se spoustou zdravotních potíží, které snižují kvalitu života.

Jak na to?

Při hubnutí platí prostá matematická rovnice, respektive nerovnice. Jestli váš kalorický výdej nebude vyšší než příjem, nikdy nezhubnete. Klíčem k úspěchu je tedy začít méně jíst a více se hýbat. Zní to jednoduše, že? Ono to ve své podstatě i jednoduché je, pokud jste dostali do vínku dar odhodlání a vytrvalosti. Ale kromě toho existuje i celá řada faktorů, jež vaše hubnutí mohou urychlit. Jaké to jsou?