Nezmáčknout ráno tlačítko „odložit budík“ může být opravdu výzva – zvlášť, pokud patříte mezi sovy, pro které bývají rána pekelná. V jednom výzkumu ze Stockholmské univerzity se nicméně k zamačkávání přihlásilo celých 69 procent respondentů. Častěji to byli mladší lidé a pozdní chronotypy (tedy zmiňované sovy).

Zajímavé je, že podle druhé, navazující studie nemusí dokonce ani půlhodina odkládání nijak negativně ovlivnit naše kognitivní funkce, náladu či pocit únavy. Tenhle poznatek je vám ale nejspíš k ničemu, pokud ráno chodíte do práce nebo vodíte děti do školy. Takže prostě vstát musíte.

Navíc ne všichni odborníci to vidí stejně. „Kdybychom spali skutečně kvalitně a konzistentně, nepotřebovali bychom vůbec žádný budík,“ uvedl pro New York Times Nathaniel Watson, který vede Spánkové centrum Washingtonské univerzity. „Takový člověk se probudí sám od sebe ve správnou dobu.“

Pokud máte do tohoto vzorového příkladu daleko, existují alespoň cesty, jak si to ráno ulehčit. I když zcela bez práce to nebude.

1 Na důslednosti záleží

Stejně jako u řady dalších návyků tady platí, že žádná zázračná zkratka neexistuje. Rutinu je třeba budovat postupně a s železnou pravidelností. To však nemusí znamenat, že se nutíte vstávat v pět ráno, i když vám povinnosti začínají v osm. „Hlavní je naspat doporučených sedm až devět hodin, žádný ‚ideální‘ čas vstávání neexistuje,“ řekl New York Times lékař Daniel Barone, který se specializuje na spánkovou medicínu.

Důležité je zato vstávat každý den ve stejnou dobu. Naše tělo totiž funguje na principu cirkadiánních rytmů. Ty regulují nejen spánkový cyklus, ale také metabolismus, chuť k jídlu, hormony, náladu, tělesnou teplotu či kognitivní schopnosti. „Když se pravidelně probouzíme ve stejný čas, pomůže nám to všechny funkce udržet v chodu,“ upozorňuje Helen Burgessová ze spánkové laboratoře Michiganské univerzity.