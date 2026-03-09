Tichý zánět v těle: jak ho zklidnit správným jídlem a vrátit energii

Petra Burgrová
Chronický zánět je neviditelný nepřítel, který může způsobovat únavu, bolesti kloubů i zažívací potíže. Naštěstí moderní výživa nabízí potraviny, které účinně tlumí zánětlivé procesy – od kurkumy a zázvoru po omega-3 tuky. Naučte se, jak s nimi začít ještě dnes.

Aby emoční detox skutečně fungoval, musí se ho člověk nejprve naučit přijímat. Začít najednou vnímat dobré a potlačovat špatné je proces, který někomu trvá i měsíce. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Co je to ten „tichý zánět“?

Zánět není vždycky nepřítel. Když se říznete do prstu, zánět je ten proces, který ránu zahojí. Problém nastává, když se zánět stane chronickým, neviditelným hostem, který nikam neodchází.

Moderní strava plná průmyslově zpracovaných potravin plných cukrů a nekvalitních tuků je pro takový zánět doslova palivem. Ale stejně jako se oheň dá rozfoukat, dá se i uhasit. A to jídlem.

Co snižuje zánět v těle?

Zlaté koření: Kurkuma a zázvor

Kurkuma je v boji proti zánětům naprostá legenda. Obsahuje kurkumin, který funguje skoro jako přírodní ibuprofen. Zázvor tělo prohřívá a pomáhá mu zbavovat se toxinů.

Tip: Kurkumu vždy kombinujte se špetkou černého pepře – ten totiž zvyšuje její vstřebatelnost až o 2000 %.

Zázvorový čaj s medem

Zázvorový čaj s medem

Recept

Lehké

15 min
Mrkvový krém

Mrkvový krém se zázvorem

Recept

Střední

30 min

Omega-3: Mazivo pro vaše buňky

Tučné ryby (losos, makrela), ale i lněná semínka nebo vlašské ořechy. Tyto zdravé tuky působí jako balzám. Doslova „promazávají“ vaše cévy i klouby a tlumí zánětlivé procesy dřív, než začnou bolet.

Pečená makrela s rajčaty a limetkou

Pečená makrela s rajčaty a limetkou

Recept

Střední

80 min
Losos na másle a bylinkách, špenátové těstoviny

Losos na másle a bylinkách, špenátové těstoviny

Recept

Střední

25 min

Barevná zelenina a ovoce (hlavně to červené a fialové)

Rajčata, papriky, borůvky nebo třešně. Barviva v nich obsažená (polyfenoly) jsou jako malí vojáci, kteří v těle bojují proti oxidativnímu stresu. Čím barevnější talíř, tím silnější armáda.

Papriky plněné špaldou a kozím sýrem

Papriky plněné špaldou a kozím sýrem

Recept

Střední

90 min
Papriky plněné mletým masem s rajčatovou omáčkou

Papriky plněné mletým masem s rajčatovou omáčkou

Recept

Lehké

75 min

Extra panenský olivový olej

Tekuté zlato. Kvalitní olivový olej obsahuje látku zvanou oleocanthal, která má v těle podobné účinky jako látky tlumící bolest.

Tip: Používejte ho za studena, aby si zachoval všechny své zázračné schopnosti.

Tři kroky, jak začít hned teď

  1. Uberte „bílé jedy“: Bílá mouka a rafinovaný cukr jsou pro zánět jako benzín. Zkuste je nahradit celozrnnými variantami a ovocem.
  2. Hýčkejte svůj mikrobiom: Zdravé střevo je základem všeho. Kysané zelí nebo kvalitní jogurt denně dělají divy.
  3. Vsaďte na bylinky: Rozmarýn, bazalka nebo šalvěj nejsou jen pro chuť. Jsou to koncentrované antioxidanty, které zánětům prostě nechutnají.
