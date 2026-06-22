Loveček je primář Chirurgické kliniky FN Olomouc a prezident Českého pankreatologického klubu. Zároveň je u nás průkopníkem robotických operací slinivky břišní a patří k těm, kteří dělají nejvíc operací pankreatu v Česku.
Slinivka břišní (pankreas) je žláza v břišní dutině mezi žaludkem a páteří, která hraje zásadní roli v procesu trávení a metabolické přeměny. Proč je moderní medicína vůči nádorovému onemocnění tohoto orgánu pořád bezbranná?
Pokud se bavíme o nádorech slinivky – a nejfrekventovanější téma je karcinom pankreatu –, pak jeho zákeřnost spočívá v tom, že se velmi obtížně diagnostikuje. Zejména proto, že nemá v časných a mnohdy ani v pokročilejších stadiích specifické příznaky. Na rozdíl například od kolorektálního karcinomu, který má v předklinických stadiích varovné signály v podobě polypů a krvácení do zažívacího traktu, což je detekovatelné například screeningem. Tento program je u nás poměrně dobře propracovaný a v podstatě změnil prognózu nemocných s kolorektálním karcinomem (zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku, pozn. red.).
Zhoubné nádory slinivky však žádné takové varovné signály nemají. Navíc časová osa vývoje takového nádoru v předklinickém průběhu může trvat několik let, v klinických stadiích však už jen jednotky roků.
Zdravý životní styl není zárukou toho, že se nevyskytne karcinom pankreatu. Samozřejmě bych nechtěl, aby to vyznělo, že zdravý životní styl není potřeba, jistou roli hraje, ale je otázka, nakolik klíčovou.