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Tichý zabiják v břiše. Rakovina slinivky může být bez příznaků až 12 let, líčí primář

Lubor Černohlávek
  20:00

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„Čím víc je člověk schopen absolvovat zátěž na kole, tím větší si dělá rezervu pro fyzické vypětí při operaci,“ říká kapacita ve svém oboru prof. MUDr. Martin Loveček (55), Ph.D., MHA. Je průkopníkem robotických operací slinivky břišní u nás a patří k těm, kteří dělají nejvíc operací pankreatu v Česku. | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Je to jedno z nejzávažnějších nádorových onemocnění současnosti. A nejzákeřnější. Rakovina slinivky nebolí a skrytě roste – právě proto je tak nebezpečná. Když se projeví, bývá často už pozdě. V Česku každoročně slyší tuhle diagnózu kolem 2 300 lidí a zhruba 2 200 pacientů nemoci ročně podlehne. „Pětileté přežití se pohybuje pouze kolem šesti procent případů,“ říká specialista Martin Loveček.
Lékaři Česka

Loveček je primář Chirurgické kliniky FN Olomouc a prezident Českého pankreatologického klubu. Zároveň je u nás průkopníkem robotických operací slinivky břišní a patří k těm, kteří dělají nejvíc operací pankreatu v Česku.

Slinivka břišní (pankreas) je žláza v břišní dutině mezi žaludkem a páteří, která hraje zásadní roli v procesu trávení a metabolické přeměny. Proč je moderní medicína vůči nádorovému onemocnění tohoto orgánu pořád bezbranná?
Pokud se bavíme o nádorech slinivky – a nejfrekventovanější téma je karcinom pankreatu –, pak jeho zákeřnost spočívá v tom, že se velmi obtížně diagnostikuje. Zejména proto, že nemá v časných a mnohdy ani v pokročilejších stadiích specifické příznaky. Na rozdíl například od kolorektálního karcinomu, který má v předklinických stadiích varovné signály v podobě polypů a krvácení do zažívacího traktu, což je detekovatelné například screeningem. Tento program je u nás poměrně dobře propracovaný a v podstatě změnil prognózu nemocných s kolorektálním karcinomem (zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku, pozn. red.).

Zhoubné nádory slinivky však žádné takové varovné signály nemají. Navíc časová osa vývoje takového nádoru v předklinickém průběhu může trvat několik let, v klinických stadiích však už jen jednotky roků.

Zdravý životní styl není zárukou toho, že se nevyskytne karcinom pankreatu. Samozřejmě bych nechtěl, aby to vyznělo, že zdravý životní styl není potřeba, jistou roli hraje, ale je otázka, nakolik klíčovou.

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