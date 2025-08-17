Těžké kovy mohou škodit zdraví. Na tyto věci si dejte pozor

Přes veškerou snahu se jim těžko vyhneme. Toxiny z těžkých kovů se uvolňují z mnoha věcí kolem nás a obsahují je i běžně konzumované potraviny. Přesto se před nimi lze chránit.
Myslíte si, že jste proti těžkým kovům chráněni, nebo dokonce imunní? To jste na velkém omylu. Těžké kovy, jako jsou chrom, olovo, thalium, měď nebo kadmium, se uvolňují z řady věcí kolem nás.

„Produkují je počítače, tiskárny i kopírky,“ popisuje doktor Daniel Murel. „Navíc je vylučují veškeré plastové obaly včetně kelímků, ale i plechovky nebo dózy na potraviny!“ dodává.

Které potraviny mohou být rizikové

Ryby – zejména tuňák, mečoun, žralok, makrela a některé druhy lososů

Mořské plody – krevety, mušle či chobotnice

Rýže – rizikovými oblastmi jsou Jižní Asie a některé části USA

Ovoce, zelenina – zelí, špenát, okurky, rajčata, brambory, hrozny

Kravské mléko – v jakékoli formě

A co je ještě horší, těžké kovy také pravidelně konzumujeme. Vyskytují se totiž v potravinách, které jsou pro naše zeměpisné šířky běžné a které považujeme dokonce za zdraví prospěšné, byť v omezeném množství skutečně jsou.

Na pozoru bychom mimochodem měli být také při konzumaci vody z kohoutku. Pokud neznáme její kvalitu a to, jak jsou ošetřeny trubky, raději na ni zapomeňme!

Trpí srdce i ledviny

Jak tedy poznat, že máme těchto látek ve svém těle příliš? Poměrně snadno – tělo to dá samo najevo. Vinou toxinů totiž vznikají mnohé nervové poruchy i problémy se srdcem a cévami. Časté také bývá poškození ledvin.

„Může vám být bez nějakých příčin těžko, mnohdy se k tomu přidá průjem nebo trvalá bolest břicha,“ vypočítává odborník. Přidat se může i chronická únava a malátnost, které je poměrně složité se zbavit.

Strašák jménem toxiny. Které látky v potravinách jsou opravdu nebezpečné?

Superpotraviny nám mohou pomoci

„Stačí přitom, abychom těchto kovů konzumovali jen nepatrné množství, zato pravidelně po dobu delší než dva měsíce. Už v tu chvíli se můžou potíže projevit,“ varuje doktor Murel.

Následkem výše zmiňovaného může nastat stav, který lékaři nazývají otrava těžkými kovy. V takovém případě se bez pomoci odborníků neobejdeme. Lékař stanoví léčbu, která je odvozena od typu a množství těžkého kovu, který tělo absorbovalo. K jeho následné detoxikaci pomáhají takzvané superpotraviny.

„Všeobecně se doporučuje konzumovat větší množství chlorelly, koriandru a spiruliny. Ty totiž pomáhají vázat a odstraňovat toxiny z těla,“ doporučuje expert.

Kromě toho je vhodné zaměřit se ještě na osvědčené a prověřené antioxidanty – vitaminy C a E, selen a zinek, které při očistě organismu výrazně pomáhají podporovat imunitní systém a také funkci jater, což je při tomto procesu nejdůležitější orgán. Dále je dobré začít s užíváním ostropestřce mariánského. Strava by měla být celkově zdravá a vyvážená, a především bohatá na vlákninu, vitaminy a minerály.

Ideální je vyhnout se potravinám, které mohou obsahovat těžké kovy. Eliminujte ze svého života také další zdroje kontaminace – pokud to alespoň trochu lze. V žádném případě ale nepropadejte panice! Těžké kovy jsou zkrátka všude kolem nás. Jde jen o to o nich vědět a rozumně se k nim postavit.

