Myslíte si, že jste proti těžkým kovům chráněni, nebo dokonce imunní? To jste na velkém omylu. Těžké kovy, jako jsou chrom, olovo, thalium, měď nebo kadmium, se uvolňují z řady věcí kolem nás.
„Produkují je počítače, tiskárny i kopírky,“ popisuje doktor Daniel Murel. „Navíc je vylučují veškeré plastové obaly včetně kelímků, ale i plechovky nebo dózy na potraviny!“ dodává.
Které potraviny mohou být rizikové
Ryby – zejména tuňák, mečoun, žralok, makrela a některé druhy lososů
Mořské plody – krevety, mušle či chobotnice
Rýže – rizikovými oblastmi jsou Jižní Asie a některé části USA
Ovoce, zelenina – zelí, špenát, okurky, rajčata, brambory, hrozny
Kravské mléko – v jakékoli formě
A co je ještě horší, těžké kovy také pravidelně konzumujeme. Vyskytují se totiž v potravinách, které jsou pro naše zeměpisné šířky běžné a které považujeme dokonce za zdraví prospěšné, byť v omezeném množství skutečně jsou.
Na pozoru bychom mimochodem měli být také při konzumaci vody z kohoutku. Pokud neznáme její kvalitu a to, jak jsou ošetřeny trubky, raději na ni zapomeňme!
Trpí srdce i ledviny
Jak tedy poznat, že máme těchto látek ve svém těle příliš? Poměrně snadno – tělo to dá samo najevo. Vinou toxinů totiž vznikají mnohé nervové poruchy i problémy se srdcem a cévami. Časté také bývá poškození ledvin.
„Může vám být bez nějakých příčin těžko, mnohdy se k tomu přidá průjem nebo trvalá bolest břicha,“ vypočítává odborník. Přidat se může i chronická únava a malátnost, které je poměrně složité se zbavit.
Superpotraviny nám mohou pomoci
„Stačí přitom, abychom těchto kovů konzumovali jen nepatrné množství, zato pravidelně po dobu delší než dva měsíce. Už v tu chvíli se můžou potíže projevit,“ varuje doktor Murel.
Následkem výše zmiňovaného může nastat stav, který lékaři nazývají otrava těžkými kovy. V takovém případě se bez pomoci odborníků neobejdeme. Lékař stanoví léčbu, která je odvozena od typu a množství těžkého kovu, který tělo absorbovalo. K jeho následné detoxikaci pomáhají takzvané superpotraviny.
„Všeobecně se doporučuje konzumovat větší množství chlorelly, koriandru a spiruliny. Ty totiž pomáhají vázat a odstraňovat toxiny z těla,“ doporučuje expert.
Kromě toho je vhodné zaměřit se ještě na osvědčené a prověřené antioxidanty – vitaminy C a E, selen a zinek, které při očistě organismu výrazně pomáhají podporovat imunitní systém a také funkci jater, což je při tomto procesu nejdůležitější orgán. Dále je dobré začít s užíváním ostropestřce mariánského. Strava by měla být celkově zdravá a vyvážená, a především bohatá na vlákninu, vitaminy a minerály.
Ideální je vyhnout se potravinám, které mohou obsahovat těžké kovy. Eliminujte ze svého života také další zdroje kontaminace – pokud to alespoň trochu lze. V žádném případě ale nepropadejte panice! Těžké kovy jsou zkrátka všude kolem nás. Jde jen o to o nich vědět a rozumně se k nim postavit.
