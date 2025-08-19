Odstranění tetování jako trest. Žena během něj extrémně trpěla

Zpěvačka Kayla Stewartová z USA chtěla mít kompletně potetované tělo. Nakonec si ale nechala vytetovat třiatřicet obrázků, protože změnila názor a nyní trpí, protože chce všechny vzory z kůže pryč. „Bolí to pětkrát víc, než samotné tetování. Je to mučení a lituji, že jsem se tetovat nechala,“ uvedla.
Tetování je podle ženy hloupý nápad.

Nejprve o tetování hrdě informovala fanoušky a z každého nového obrázku měla nesmírnou radost. Měla v plánu nechat si potetovat celé tělo, aby na každém kousku kůže měla nějakou vzpomínku na svůj život. Pak se jí ale tetování zhnusila a už ho na sobě dál mít nechtěla. Nejprve ho zakrývala speciálním make-upem a nyní si ho nechává odstranit trvale. „Připomínala mi nejen dobré časy. Bohužel jsem díky tetování měla před sebou stále i ty ne úplně příjemné okamžiky,“ sdělila.

„Když jsem se nechala tetovat, pociťovala jsem bolest, ale dalo se to vydržet. A bylo to tak trochu i návykové. Je to ten typ bolesti, který vám nakonec dělá dobře. Ale odstranění tetování je zcela něco jiného. Je to mučení zaživa. Tak strašně to bolí, že máte chuť křičet a utéct,“ uvedla žena.

Za tetování dala v přepočtu zhruba sto deset tisíc korun. Za jejich odstranění bude muset zaplatit zhruba třikrát tolik a není jasné, zda obrázky zmizí úplně. „Zatím to nevypadá hezky. Udělala jsem chybu a chci o ní mluvit, aby stejnou chybu neudělal někdo jiný. Myslím, že se z mého příběhu může někdo poučit a předejít pak zbytečnému trápení,“ říká.

Ještě má před sebou spoustu sezení s laserem a tím pádem i spoustu bolesti. „Těším se na to, až budu mít zpět své tělo a přirozenost. Ještě si dost vytrpím, ale když jsem udělala chybu, musím to teď vydržet,“ doplnila pro People. Tetování si nechává odstranit postupně. Už jsou to čtyři roky od prvního sezení, kdy jí na klinice v Los Angeles laserem odstraňovali první obrázek.

