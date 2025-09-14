Jeho život byl bouřlivý a sám přiznal, že na mnohé činy není hrdý. Po rozvodu skončil na ulici a musel docházet do centra pro osoby bez domova. Tehdy se prý jeho život proměnil k lepšímu, protože potkal ženu, která mu „otevřela oči“.
„Došlo mi, kolik chyb jsem v životě udělal. Už mi bylo jasné, že nemohu dál pokračovat tak, jak jsem byl do té doby zvyklý a měl jsem to za normální. Chtěl jsem lepší život pro sebe i své blízké. A začal jsem litovat i tetování, která jsem si nechal udělat. Hlavně ta v obličeji mě nesmírně limitovala při hledání práce. Musel jsem něco změnit, samo by se to nezlepšilo. Už jsem nechtěl být jako monstrum, které může vystupovat tak maximálně v cirkuse,“ uvedl muž.
Začal si šetřit peníze na odstranění tetování. Nejdřív si nechal odstranit obrázky na obličeji. Tam jich měl neuvěřitelných sto sedmdesát. Odstranění tetování není příjemnou záležitostí. Uvedl, že bolí víc, než jeho samotné pořízení. Už si musel nechat aplikovat i injekce proti bolesti, protože celý proces nebyl schopný vydržet.
|
Tělo jako umělecké dílo. Žena se nechala tetovat a její vzhled bere dech
„Věděl jsem, že když jsem se na to dal, musím vydržet. Není to jednoduché psychicky ani fyzicky. Je to velká bolest a bolí i to hojení. Ale víte, stojí to za to. Umím uznat, že jsem udělal chyby, které je třeba napravit,“ pokračoval.
V roce 2023 se stal nejpotetovanějším mužem Brazílie, vyhrál několik cen a tehdy byl na svůj vzhled ještě pyšný. To vše je dnes ale minulostí. A stejně tak jeho život, který byl plný drog a alkoholu. Sám uvádí, že se z něj stal jiný muž a jen je mu líto, že svůj život nedokázal zlepšit mnohem dříve. „Ušetřil bych mnoho starostí sobě i rodině. Věřím, že mě teď čekají jen dobré věci, napravil jsem se. A každý tu možnost má. Žádná pohroma netrvá věčně,“ dodal pro Bored Panda.