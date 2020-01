Žena si nechala potetovat téměř celé tělo, chtěla být jako její otec

První tetování si nechala udělat v osmnácti letech. Vše tehdy konzultovala se svým otcem, který jí byl v tomto směru velkou inspirací. On sám má potetovaná záda, hruď, ruce a nohy. Nadine si nejdříve vybrala malé tetování, ale po krátké době už měla v plánu další. Jejím snem je pokrýt celé tělo.

„Táta byl můj velký vzor a tetování se mi na něm líbilo. Já sama jsem ho chtěla. Roky jsem čerpala inspiraci na internetu a vymýšlela jsem, jak přesně chci být potetovaná,“ sdělila pro britský deník Metro.

Rodina a přátelé její vzhled milují, cizí lidé na ulici se na ni však ohlížejí a nešetří urážkami. To Nadine nevadí. Říká, že pod tetováním je to stále ona a její blízcí to moc dobře vědí.

„Je to pochopitelné. Obklopují mě lidé vyjadřující mi podporu, i ti, kterým se můj vzhled hnusí. Jsem jedinečná a sama sebou, nestyděla jsem se jít za svým snem,“ myslí si.

Tetování může být bolestivou záležitostí, což Nadine nevadí. Nechala si dokonce na hlavě uříznout části kůže, aby měla „tetování“ v podobě jizev. I jazyk si nechala rozříznout na dvě půlky, aby byla jako ještěrka.

Dokonce kvůli tomu z Anglie odcestovala do Německa, kde se svěřila do rukou uznávaného odborníka. „Líbí se mi to, neomezuje mě to. Vybrala jsem si to a jsem spokojená,“ říká.

Mnozí lidé si myslí, že si tetováním zničila život a uzavřela cestu k dobrému zaměstnání. „Říkají, že toho budu za pár let litovat. Ale nebudu. A upřímně? Žiji možná lepší život než ostatní. Mám byt, práci a peníze a je mi fajn,“ dodala.