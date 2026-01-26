Za tetování a piercingy utratila nemalé peníze. Částky šly v přepočtu dohromady do milionů korun. Kdyby si nenechala tetováním pokrýt celé tělo, už by si mohla pořídit vlastní dům. To ale není její životní cesta. Má za to, že je jejím posláním vypadat jinak a šířit po světě osvětu o tom, že má každý právo na to být sám sebou.
„Bojovala jsem za to, abych vypadala tak, jak vypadám. Ne každý se mnou souhlasí a denně je to boj. Nechala jsem si potetovat bělmo, rozříznout jazyk nebo vložit piercingy na několika místech pod kůži. Většina z toho byla v pohodě, ale jeden piercing nebyl opravdu dobrý nápad,“ sdělila.
Na mysli měla piercing, který si nechala vpravit do ušního lalůčku. Kvůli němu měla vleklé zdravotní potíže, které ji zprvu vyděsily a měla za to, že by mohlo jít i o rakovinu. Cítila se slabá, velmi unavená a prospala i celý den. To pro ni byla novinka, protože má od dětství diagnostikované ADHD a je zvyklá být neustále v pohybu a něčím zaměstnaná. „Dělám ráda několik věcí najednou, stále odbíhám od jednoho k druhému a moc mě nikdy nebavilo jen tak ležet. Byl to pro mě varovný signál,“ pokračovala.
Když měla za sebou vyšetření, která nic neodhalila, začali lékaři přemýšlet i nad možnými psychickými problémy. Ty ale Amber vyloučila a nakonec si uvědomila, že se její problémy stupňují od té doby, co si nechala vpravit piercing do ušního lalůčku. „Piercing asi tlačil na nějaké důležité body. Nechala jsem si ho odstranit a problémy odezněly,“ doplnila. Apelovala tak na všechny, aby si dobře rozmysleli vložení jakéhokoli piercingu nebo implantátu pod kůži v místě, kde mají ušní lalůčky. „Docela mě to potrápilo,“ doplnila na Instagramu.