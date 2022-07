Sedm otázek pro test paměti. Zjistěte, v jaké kondici je váš mozek

Dobrá zpráva je, že mozek si může pravidelným procvičováním udržet svoji výkonnost dokonce až do vysokého stáří. Neurologové potvrzují, že nejdůležitějším faktorem, který ho uchovává v kondici, je fyzický a duševní pohyb.

Kdo zůstává stále zvídavý a dokáže alespoň občas vybřednout z každodenní rutiny, svůj mozek tím účinně trénuje.

Odborníci proto radí: Najděte si nový koníček, choďte víc po schodech a nepoužívejte výtah, pracujte občas druhou rukou (praváci levou, leváci pravou) nebo se vydejte na nákup jinou trasou než obvykle.

S naším zábavným testem sami zjistíte, jak fit je váš mozek. A nejlépe si hned také osvojte tréninkové postupy a pravidelně je procvičujte. Vaše mozkové závity vám za to budou vděčné.

1. Kolik slov si dokážu zapamatovat?

Napište na kus papíru tyto předměty: stolek, jablečná šťáva, margarín, svetr, lžíce, kartáček na zuby, citron, hrníček, nůžky. Seznam si přečtěte 3×, pak ho zakryjte. Vstaňte ze židle a obejděte ji. Poté znovu napište seznam předmětů.

Vyhodnocení: Dokážete-li si správně zapamatovat všechna slova, máte výbornou krátkodobou paměť. I šest předmětů je dobrý výsledek, pokud jich máte méně, je třeba trénovat.

2. Dokážu hláskovat slova obráceně?

Vyslovujte slova od konce na začátek. Pomalu zvyšujte jejich délku a obtížnost. Opět si stopujte čas, který vám to zabere.



Vyhodnocení: U jednoduchých slov, jako je například „domek“, je čas pod 10 sekund slušný výsledek. Pokud půjde o slovo s osmi a více písmeny, je jeho přehláskování během 30 sekund také velmi dobré. Dbejte však na to, abyste netrénovali stále stejná slova.

3. Jak rychle složím pexeso?

Rozložte na stůl obrázkem dolů deset dvojic kartiček z oblíbeného dětského pexesa a pokuste se je odhalit.



Vyhodnocení: Pokud se vám podaří přiřadit k sobě všechny dvojice v čase pod 3 minuty, jste na tom dobře. Jestli si to vyžádá čas nad 5 minut, určitě by nebylo na škodu víc trénovat krátkodobou paměť.

4. Dokážu psát zrcadlově obráceně?

Napište zrcadlově obráceně své jméno, adresu a datum narození. Za pomoci zrcadla si pak zkontrolujte správnost výsledku. Cvičení zlepšuje duševní flexibilitu a výkonnost. Stopněte si čas, který na to potřebujete. Zkuste to zopakovat víckrát za sebou a zjistěte, zda se čas zlepšuje.



Vyhodnocení: Pokud vám to celé stále trvá déle než 3 minuty, určitě nebude od věci mozek víc trénovat nejrůznějšími činnostmi.

5. Kolik detailů si dokážu zapamatovat?

Dívejte se 30 sekund na fotku a poté ji zakryjte. Na papír zapište všechny detaily, které vám utkvěly v paměti. Co měli vyfotografovaní lidé na sobě? Co bylo v pozadí? Zaměřte se i na maličkosti, které jsou rozpoznatelné jen při pečlivém sledování.



Vyhodnocení: V paměti by vám mělo uváznout alespoň deset detailů. Bude-li to méně než sedm, opět to znamená, že je třeba více trénovat. Vyplatí se vám to!

6. Kolik věcí mě napadne?

Vyslovte nahlas, kterou věc byste si zabalili do imaginárního kufru. Druhý člověk zopakuje váš předmět a přidá další. Na řadě jste opět vy. Takto se seznam postupně nabaluje. Kolik věcí ve výsledku dokážete vyjmenovat?



Vyhodnocení: Zapamatovali jste si méně než šest položek? No, nic moc, je potřeba procvičovat paměť.

7. Kolik věcí udržím v hlavě?

Napište si nákupní seznam, ale v prodejně se na něj nedívejte, dokud si nebudete jisti, že máte v nákupním vozíku všechno potřebné. Teprve poté se na svůj soupis podívejte a zkontrolujte ho.



Vyhodnocení: Nakoupili jste alespoň pět položek z deseti? Tak to je dobře. Znamená to, že na malé nákupy seznam nepotřebujete. Pokud v košíku není ani pět věcí, posilujte paměť.