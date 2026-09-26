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Test odhalil Dominikovi HIV. Diagnóza mě zdrtila, dnes žiju normálně, říká

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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

SEM of budding HIV-1
Virus HIV po 72 000násobném zvětšení elektronovým mikroskopem (11. března 2020)
Virem HIV nakažená buňka imunitního systému
Transmission electron micrograph of HIV
6 fotografií
Dominik žil v dlouhodobém vztahu a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít vážný zdravotní problém. Když mu lékař po náhodném testu oznámil, že je HIV pozitivní, zhroutil se mu svět. Dnes díky léčbě žije bez omezení a víc než samotná nemoc ho trápí předsudky okolí. Přečtěte si další díl seriálu Můj boj s nemocí.

Než se Dominik dozvěděl svou diagnózu, žádné výrazné zdravotní problémy nepociťoval. Jedinou změnou byl úbytek hmotnosti. Ani ten mu však nepřipadal podezřelý.

„Docela dost jsem zhubl, ale tehdy jsem to přisuzoval práci, kde jsem za jednu desetihodinovou směnu nachodil deset až patnáct kilometrů. Žádné jiné zdravotní komplikace, které by nasvědčovaly tomu, že se něco děje, jsem neměl,“ vzpomíná dnes třiatřicetiletý Dominik z Prahy, který pracuje jako klientský poradce v luxusním segmentu.

Na HIV tak podle svých slov přišel vlastně náhodou. V té době žil víc než tři roky v dlouhodobém vztahu. Partnerovi byl podle svých slov věrný a během vztahu spolu běžně měli nechráněný sex.

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Nejprve Dominik silně krvácel, což přisuzoval prasklému hemoroidu. Později se však objevily problémy v intimní oblasti. Vyšetření ukázalo, že má kapavku.

Lékař proto provedl také další odběry včetně testu na HIV. A právě ten vyšel pozitivně.

Diagnóza pro mě byla šok

Okamžik, kdy mu lékař sdělil výsledek, si Dominik pamatuje dodnes. Přestože se možnosti léčby HIV za poslední desetiletí zásadně změnily, samotná diagnóza pro něj tehdy znamenala obrovský šok.

HIV v Česku v číslech

Od ledna do července 2026 bylo v Česku zachyceno 179 nových případů HIV, meziročně o 10,5 procenta víc než ve stejném období loňského roku. Rok 2025 byl s 293 novými případy rekordní za celou dobu sledování.

V Česku dnes žije přibližně 4 600 lidí s diagnostikovanou infekcí HIV. Další stovky lidí podle odhadů o své nákaze nevědí.

Přibližně 45 procent lidí s HIV přichází k lékaři pozdě, kdy už virus výrazně poškodil jejich imunitní systém.

Zdroj: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, data SZÚ

„V momentě, kdy vám doktor oznámí tuto novinku, se vám doslova zhroutí celý svět. Ze začátku jsem nebyl schopný mluvit, natož přemýšlet, co bude dál. V hlavě mi jen zněla věta: ‚Posaďte se, musím vám něco říct. Jste HIV pozitivní.‘ A pak je černo.“

Z ordinace odcházel s pocitem, že netuší, co bude následovat. Zavolal do práce, že potřebuje volno, a poté mamince.

„Pár hodin jsem chodil jako tělo bez duše. Pak jsem nějak sesbíral zbytky sil a řekl si, že chci žít a užívat si života plnými doušky, a ne jen přežívat jako do té doby.“

Diagnóza se pro něj paradoxně stala impulzem k dalším změnám. Rozhodl se například ukončit vztah, který už delší dobu nefungoval.

Po měsíci léčby přišla dobrá zpráva

První období podle Dominika nebylo jednoduché. Velkou oporou mu byli lékaři z HIV centra Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

„Ze začátku jsem na všechno byl sám a nebýt podpory doktorů v ÚVN a jejich skvělého přístupu a pomoci, nevím, jak bych to zvládal. Všechno mi vysvětlili a já postupně zjistil, že se není čeho bát.“

Začal užívat antiretrovirovou léčbu. Při kontrole přibližně po měsíci se dozvěděl, že množství viru v jeho krvi kleslo pod hranici detekce.

„Řekli mi, že moje virová nálož je na nule a že nejsem infekční. Já si to tehdy přeložil tak, že jsem vlastně zdravý a můžu žít úplně normální život.“

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Právě takzvaná nedetekovatelná virová nálož je pro život lidí s HIV zásadní. Při správně užívané a účinné léčbě může množství viru v krvi klesnout natolik, že ho běžné testy nezachytí. Člověk s dlouhodobě nedetekovatelnou virovou náloží HIV sexuální cestou nepřenáší. Princip je známý jako U=U, tedy „undetectable=untransmittable“, česky „nedetekovatelný=nepřenosný“.

Jedna tableta denně a pravidelné kontroly

Od Dominikovy diagnózy uplynuly čtyři roky. Když dnes hodnotí, co následovalo, překvapivě říká, že se jeho život v mnoha ohledech změnil k lepšímu.

Můj boj s nemocí

Článek je součástí cyklu Můj boj s nemocí. Seriál píšete vy, naši čtenáři. Chtěli bychom pravidelně přinášet vaše příběhy o tom, jak se vyrovnáváte, nebo jste se vyrovnávali s různými onemocněními u vás či vašich blízkých. Své příběhy posílejte na adresu zdravi@idnes.cz. Nejzajímavější zveřejníme a odměníme částkou 500 korun. Myslíme si, že vaše příběhy mohou pomoci lidem v podobné situaci.

„Nemoc mi hodně pomohla uvědomit si, co je pro mě důležité a jak chci žít. Kdyby se to celé nestalo, věřím, že bych nebyl tam, kde jsem dnes. Začal jsem věnovat větší pozornost sobě, svému duševnímu zdraví, tomu, abych byl šťastný a měl rád sám sebe.“

Samotná léčba ho podle jeho slov v běžném životě prakticky neomezuje. Každý den užívá lék a jednou za půl roku dochází na odběry a kontrolu do HIV centra.

Lékaři sledují nejen množství viru a stav imunitního systému, ale také další zdravotní ukazatele.

„Troufám si říct, že mám své zdraví víc pod kontrolou než spousta lidí, kteří nechodí ani na preventivní prohlídky,“ říká.

Horší než léčba jsou předsudky okolí

Největší problém pro Dominika dnes nepředstavuje samotné HIV ani jeho léčba. Mnohem víc ho zasahují situace, kdy se setká s předsudky. A překvapivě je podle něj někdy zažívá i ve zdravotnictví.

„U zubaře mi bylo řečeno, že mě vezmou, ale musím přijít jako poslední pacient, protože po mně musejí, a teď cituji, ‚víc dezinfikovat nástroje‘.“

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Takové zacházení ho podle jeho slov nejen rozčílilo, ale především ranilo.

„Máte pocit, že s vámi jednají jako se špínou. Přitom mám díky léčbě nedetekovatelnou virovou nálož. O to větší paradox je, když se na vás přes prsty dívá právě někdo ze zdravotnictví.“

Podobná zkušenost podle něj může mít ještě jeden nepříjemný důsledek – člověk začne návštěvy lékařů odkládat, protože se bojí dalšího odmítnutí nebo ponižujícího jednání.

16. srpna 2012

Díky moderní terapii žiju plnohodnotný život

Dominik dnes o své zkušenosti mluví také proto, že podle něj ve společnosti stále přežívají představy o HIV, které odpovídají spíš situaci před několika desetiletími než současným možnostem medicíny.

Zároveň zdůrazňuje, že HIV nechce bagatelizovat. Jde o chronickou infekci vyžadující celoživotní léčbu a pravidelné kontroly. Díky moderní terapii však může být virus dlouhodobě potlačen a lidé s HIV mohou žít běžný život.

Ostatním proto doporučuje především prevenci, bezpečnější sex a testování v případě rizikového kontaktu. Pokud už člověk diagnózu dostane, neměl by podle něj propadat představě, že jeho život skončil.

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„Máme úžasnou léčbu, díky které můžete žít plnohodnotný život bez omezení. HIV se samozřejmě nesmí brát na lehkou váhu. Já se ale cítím jako zdravý člověk, který si každý den vezme lék a tím má nemoc pod kontrolou.“

A jedno přání má i pro lidi, kterých se HIV osobně netýká. „Neodsuzujte člověka na základě této diagnózy. Ať už je to váš známý, nejlepší kamarád nebo někdo z rodiny, není kvůli HIV někým jiným. Je to stále ten stejný člověk, jen má malé plus navíc. Zjistěte si informace, ptejte se lékařů nebo organizací, které se HIV věnují.“

HIV dnes: léčba umožňuje běžný život

  • HIV už při včasné diagnóze neznamená rozsudek. Moderní antiretrovirová léčba dokáže množení viru potlačit a zabránit rozvoji AIDS. V Česku je léčba HIV plně hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Nedetekovatelný = nepřenosný. Pokud člověk léčbu správně užívá a dlouhodobě dosahuje nedetekovatelné virové nálože, nepřenáší HIV sexuální cestou. Tento princip se označuje U=U (Undetectable = Untransmittable).
  • Důležité je přijít včas. Podle odborníků přichází přibližně 45 procent lidí s HIV k lékaři pozdě, kdy už virus výrazně poškodil jejich imunitní systém.
  • Existuje ochrana před nákazou. PrEP je preventivní užívání léků lidmi, kteří HIV nemají, ale jsou vystaveni zvýšenému riziku. PEP je naopak nouzová léčba po možném rizikovém kontaktu. Je nutné ji zahájit co nejdříve, nejpozději do 72 hodin.
  • Testování má zásadní význam. Člověk může s HIV dlouho žít bez výrazných příznaků a o infekci nevědět. Včasné odhalení infekce umožní rychle zahájit léčbu, chránit zdraví člověka s HIV a zabránit dalšímu přenosu viru.

Zdroj: Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Česká společnost AIDS pomoc

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