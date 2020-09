Pomáhejme chůzí i během. Odstartoval happening Hýbejte se s Teribearem

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Stačí se zaregistrovat na stránkách Nadace Terezy Maxové dětem, stáhnout do mobilu aplikaci Strava a začít chodit či běhat. Každý krok se počítá, každý kilometr pomáhá. Za každý kilometr věnují partneři Nadace Terezy Maxové dětem desetikorunu na pomoc potřebným, a to až do výše deseti milionů korun.



Kvůli koronavirové nákaze nebudeme tentokrát pomáhat chůzí či během na jednom místě jako v předchozích letech, ale můžeme se hýbat kdekoliv.

„My jsme době covidové pracovali na plné obrátky. Málokdo si umí představit, jak těžké to mají lidé ze sociálně slabých skupin. Byly třeba Velikonoce a matky v azylových domech neměly dětem co dát jíst, začala online výuka a spousta dětí se jí nemohla účastnit, protože neměla vybavení,“ podotkla zakladatelka projektu Tereza Maxová, která má za to, že pomáhat potřebným by měla být morální povinnost každého z nás. „Člověk si uvědomí, jak se máme dobře, když máme svou rodinu a zázemí,“ dodala.

Na dálku se připojil také dlouhodobý podporovatel happeningu Radek Štěpánek: „Pomáhat se musí, hlavně v dobách těžkých. Takže obujte tenisky a vyrážíme!“ Stejně jako Barbora Strýcová, která to vidí podobně: „V téhle době, která není jednoduchá, si musíme pomáhat. Doufám, že naběháte co nejvíc kilometrů a a společně pomůžeme.“ Se svojí rodinou slíbila na dálku pomáhat i Karolina Kurková z Miami.

Za každý kilometr chůze či běhu přispějí partneři nadace desetikorunou do společné kasy s tím, že ve chvíli, kdy dokážeme všichni dohromady pohybem nasbírat deset milionů korun, celá charitativní akce skončí.

I letos si můžeme vybrat, komu pomohou peníze, které pohybem vyděláme. Nadace Terezy Maxové dětem nabízí deset oblastí kam přispět. Všechny najdete na stránkách nadace, ale také zde.