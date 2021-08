Terapie tmou. Pomůže s psychikou i v boji proti civilizačním nemocem

Její podstatou je pobyt v naprosté tmě, a to čtyřiadvacet hodin denně po dobu jednoho až sedmi týdnů, který je možné doprovodit navíc i půstem. Tato metoda vede člověka k hlubšímu sebepoznání, pomáhá mu najít vlastní identitu.



Během pobytu ve tmě se bystří smysly, dochází k zesílení nevědomých procesů a zlepšení koncentrace, ale zvyšuje se i ostrost zraku. Díky tvorbě spánkového hormonu melatoninu může tato terapie posloužit jako prevence mnoha zdravotních problémů, nástroj pro posílení imunitního systému a zlepšení fyzické kondice. Zvlášť vhodná je pro ty, kteří žijí v dlouhodobém stresu.

Když zůstanete sami se sebou

Oproti životu venku jde o naprosto zásadní změnu. Jen si to představte, za běžných okolností jsme v každém okamžiku atakováni desítkami až stovkami vjemů, které mají jedno společné: odvádějí pozornost od našeho nitra, ať už chceme, nebo ne. Nemluvě o tom, že u některých z nás je to dokonce záměr.

Ruku na srdce, kolikrát jste si radši pustili televizi, zavolali přátelům nebo zašli s někým na skleničku jen proto, abyste se nemuseli zaobírat svými vlastními problémy? Tyhle možnosti však při pobytu ve tmě odpadají. Onen „věčný kolotoč“ najednou ustává a po nějakém čase začínají přicházet i hluboké prožitky v podobě světla, nejrůznějších vizí a také dosud nepoznané radosti a svobody.

Do tmy můžete vyrazit i u nás

S touto metodou se dnes můžeme setkat i u nás, pobyty ve tmě nabízí například Beskydské rehabilitační centrum (BRC) v Čeladné. V Evropě s ní začal kdysi pracovat německý psycholog Holger Kalweit, který se od konce 60. let věnuje teoretickému i praktickému výzkumu šamanismu a stavů blízkých smrti.

Vstupenka do oázy zdraví Podle lékařů je terapie tmou účinná i jako prevence proti různým civilizačním chorobám: poruchám metabolismu, obezitě, diabetu, případně také onkologickým onemocněním.

Pobyt ve tmě navíc úžasně regeneruje psychiku a rozvíjí citlivost všech našich smyslových receptorů.

Jeho klienty jsou lidé z celého světa, Českou republiku nevyjímaje. Podrobné informace naleznete v jeho knize Dunkelterapie, kde můžete sledovat příběhy těch, co se rozhodli netradiční proceduru podstoupit. Patří mezi ně i muž, který absolvoval devítidenní pobyt ve tmě v německém Schwarzwaldu.

Víc barev a světla, než byste čekali

„Každý takový pobyt se začíná rituálním prohlášením: Jsem tady, ve tmě, a cokoliv přijde, jsem tomu otevřený, bez očekávání. První okamžiky ve tmě a především pohyb bez orientace zrakem mne nutily konfrontovat se s potřebou kontroly a nutností vzdát se jí. Když jsem byl nucen někam se přemístit, měl jsem slabé nohy a nejistě jsem ohmatával terén. Poměrně rychle jsem si ale začal zvykat; tma mě pohltila a já jsem se naplněn hlubokým klidem spokojeně svěřil do její náruče,“ popisuje své první dojmy.

V dalších dnech se potom začínaly vynořovat ze tmy různé obrazy zvířat a přírodních scenerií, zejména jezer, řek a oceánů, a později také různé holografické projekce. Čtvrtý den se objevily první barevné záblesky, které se později změnily v neobvykle intenzivní světlo.

„Objevuje se obraz domečku se zahradou a širými poli kolem ní. Vlastně vím už dávno, co si moje duše přeje, dokonce o tom i často mluvím. Stejně jako moji předkové potřebuji kousek půdy, k němuž budu patřit, který mi konečně poskytne domov. Pocit úlevy a radosti podtrhuje představa šťastně se usmívající partnerky, která tak ráda chodí naboso přírodou,“ pokračuje muž ve svém vyprávění.

Pocity, které jste už dlouho nezažili

Během pobytu ve tmě můžou lidé zažívat různé vnitřní impulzy, například ke změně jídelníčku, větší péči o své tělo, využití tvůrčích schopností apod. Není proto výjimkou, že mnozí po návratu na světlo přehodnotí své dosavadní priority a provedou v životě některé zásadní změny.

Podobné pocity zažíval také Kalweitův klient: „Cítím klid, je nad slunce jasné, že odejdu z práce, protože chci něco jiného. Jako bych z jiných sfér sledoval úsměvné drama, které právě skončilo, je to tak jednoduché! Přichází radost, svoboda a prostor, kterého se mi v poslední době tolik nedostávalo. Vím, že mám neomezené možnosti. Že se vydám úplně jinam, vytvořit nový příběh. Vlastně už to dávno všechno znám.“

Holger Kalweit pak sledoval další osudy muže, který terapii tmou podstoupil s jediným cílem: nalézt nový životní směr a zjistit, kde ztrácí svou sílu. Což se mu také podařilo. Vrátil se zpět s jasnou vizí. Během následujících šesti měsíců se věci daly do pohybu: odchod z práce, cestování, životní změny v naprostém souladu s tím, co si přál už v dětství, i tím, co mu ukázala tma. Někdy se člověk zkrátka potřebuje na chvíli zastavit a přestat sledovat okolní svět, aby se mohl podívat sám do sebe a zjistit, po čem v životě doopravdy touží.