Tepová frekvence: Jak ji využít pro spalování tuků i regeneraci, radí odborník

Tepová frekvence je jedním z nejjednodušších signálů, podle kterých poznáme, jak na tom naše tělo je – při pohybu, ve stresu i během spánku. Je ale skutečně klíčem ke spalování tuků a lepší kondici? Zakladatel gymu a aplikace jdidosebe.cz Jakub Milý vysvětluje, jak s tepovkou pracovat chytře a bez zbytečného tlaku.

Ilustrační fotografie | foto: Profimedia.cz

Co je tepová frekvence a proč by nás měla zajímat?
Tepová frekvence udává počet úderů srdce za minutu. Je to jednoduchý ukazatel toho, jak naše tělo reaguje na zátěž, stres nebo odpočinek. Pro mě jako trenéra a mentora je tepovka základním indikátorem, jak na tom klient je. Ukazuje, v jaké je kondici, a taky z ní lze vyčíst, jak regeneruje během spánku.

Sedm zdravotních důvodů, proč je dobré začít s pravidelným pohybem

Mnoho lidí má pocit, že pro hubnutí je ideální makat co nejvíc. V jakém pásmu by se tepovka pro spalování tuků měla pohybovat a jak dlouho v ní vydržet?
Je třeba připomenout, že tělo hubne jen tehdy, když je v kalorickém deficitu. A až na ojedinělé případy je vcelku jedno, jestli při spalování energie využívá tuky, či sacharidy. Je pravda, že přímo během fyzické aktivity má tělo tendenci uvolňovat tukové zásoby při šedesáti až sedmdesáti procentech maximální tepové frekvence – tedy v pásmu, kdy dýcháte zrychleně, ale stále zvládnete mluvit v krátkých větách. Ale není to zcela určující pro úbytek váhy. Důležité je, zda se tuky uvolněné z tukových buněk opravdu spálí na energii díky kalorickému deficitu, nebo se po ukončení aktivity vrátí zpět na své místo. A jak dlouho v téhle tepovce vydržet? Přibližně do jedné hodiny. Zajímavostí navíc je, že tělo preferuje spalování tuků i při běžných činnostech – při práci, chůzi a podobně.

Když chceme budovat svaly, je taky třeba sledovat tep?
Při budování svalů slouží tepovka hlavně jako ukazatel, kdy je možné začít další sérii cvičení. Hodnota se liší podle trénovanosti jedince a jeho kondice. U silového tréninku je důležitější si hlídat dostatečný rozestup mezi sériemi, aby bylo možné udržet stejnou zátěž a efektivně přetížit svaly, než se snažit spálit co nejvíc kalorií.

Je efektivní a vhodné střídat během sportovní aktivity tepovou frekvenci, nebo je lepší držet se v jednom pásmu?
Obojí má smysl, záleží na cíli. Pro spalování je dobré držet se v jednom pásmu – v rozmezí mezi šedesáti a sedmdesáti procenty maximální tepové frekvence. Pokud chcete zlepšit kondici, je efektivní kombinovat různé intenzity, intervaly, změny tempa či střídání chůze a běhu. Takový trénink dokáže rozhýbat metabolismus a zároveň zlepšit vytrvalost. Pro začátečníky je však lepší nejprve naučit tělo pracovat stabilně v jednom pásmu. A teprve pak postupně přidávat změny tempa.

Spousta lidí si hlídá tep pomocí chytrých hodinek. Jak je používat správně?
Technologie je skvělý pomocník, ale často se z ní stane diktátor – někdy dokonce i zdroj úzkosti. Moje doporučení je: používejte hodinky jako orientační nástroj. Nejlepší je naslouchat svému tělu a brát je jen jako doplněk, který potvrzuje, co zrovna cítíte. Nedělejte si výčitky, pokud ukážou „nízký výkon“. Tělo není robot. Když technologie pomáhají jeho fungování pochopit, je to super. Začnou-li vytvářet tlak, ztrácejí smysl.

Proč si měřit puls? Odhalíte tak nemoc, ale taky snáz zhubnete

Pokud by měl člověk začít s tepovkou pracovat úplně od nuly, jak postupovat?
Pokud si koupíte chytré hodinky, můžete začít sledovat pár základních parametrů: průměrnou tepovou frekvenci během dne – čím je vyšší, tím horší je vaše kondice, nebo to značí, že tělo něco „řeší“; průměrnou tepovou frekvenci v noci – čím nižší, tím lepší kondice a hlubší spánek. Pak je tu ukazatel HRV, což je anglická zkratka pro variabilitu srdečního rytmu – Heart Rate Variability. Je to jeden z nejcitlivějších ukazatelů toho, v jaké kondici je náš nervový systém, jak regenerujeme a jak moc jsme ve stresu. Co měří? Sleduje rozdíly mezi jednotlivými tepy, nikoli jejich počet za minutu. U zdravého člověka nejsou tyhle intervaly mezi tepy pravidelné, a to je dobře. Vysoké HRV znamená, že je tělo odpočaté, nervový systém v rovnováze a jsme připraveni na výkon. Nízké HRV naopak ukazuje na únavu, stres, přetrénování, málo spánku, začínající nemoc.

Jak můžeme HRV ovlivnit?
Pravidelným pohybem, kvalitním spánkem, dýchacími technikami, meditací, saunou a udržením work-life balance.

Co ovlivňuje tepovou frekvenci

  • Nedostatek spánku – tělo jede v nouzovém režimu, tep je vyšší.
  • Stres – kortizol zrychlí tep i bez jakéhokoli pohybu.
  • Kofein – káva před tréninkem může tep vyhnat nahoru.
  • Menstruační cyklus – v určitých fázích může být tep klidně o 5–10 pulsů vyšší, i když děláte to samé.
  • Dehydratace – srdce musí pracovat víc.
  • Nemoc – zvýšená tepovka často bývá první signál, že tělo něco řeší.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

