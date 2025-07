Jak se chránit? Správným oblečením: V odpoledních hodinách se teploty často dostávají do tropických čísel. Tomu také odpovídá volba oblečení – otevřené boty, minisukně a trička do pasu. Pokud se ale výlet nebo venkovní posezení protáhne do pozdních večerních hodin, nemusí být takovéto ošacení dostatečné. Alespoň provizorním řešením může být skladný univerzální šál, který se snadno vejde do každé kabelky a v případě potřeby zahalí ramena a pas či poslouží jako podložka na sezení. U nočních dýchánků je také dobré dát si pozor na alkohol. Kromě toho, že sám o sobě zdraví neprospívá, pod jeho vlivem člověk nemusí vnímat chlad – a že zas takové teplo nebylo, zjistí až ráno podle rýmy a bolesti v krku. Vhodnými nápoji: Podobně jako změna teploty vzduchu mohou na tělo působit i příliš vychlazené nápoje. Vyvolat nachlazení tak v některých případech může i zmrzlina nebo přechlazené pivo. Nejbezpečnější jsou nápoje v pokojové teplotě, nejlépe nealkoholické a neslazené, které pomáhají se správnou hydratací. Ochranou před průvanem: Nejen nachlazení, ale také bolest v oblasti beder, zad či krční páteře může mít na svědomí průvan. Pozor na to, kam proudí vzduch z otevřeného okýnka, a to nejen v autě, ale například také v MHD, kde lidé kvůli stísněnému prostoru často sedí či stojí v nepřirozené poloze. Zkroucená páteř spolu s průvanem může mít nepříjemné důsledky, které mohou na pár dní znepříjemnit každý pohyb. Posílením imunity: Teplotní šoky jsou značným náporem na imunitu, kterou je tudíž důležité co nejvíce podporovat, aby viry a bakterie neměly šanci zaútočit. Obranyschopnost posílí kvalitní odpočinek a dostatečný spánek, vhodný jídelníček, který nezatíží zažívání, ale naopak našim střevům dodá vlákninu a probiotika, a samozřejmě rozumná fyzická aktivita na čerstvém vzduchu. Pomoci mohou i kvalitní doplňky stravy.