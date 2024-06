Horka škodí nejen našemu zdraví, ale také psychice. Jak se bránit?

Léto, sluníčko, vysoké teploty, dovolená… Téměř to vypadá jako dokonalá idylka. Ovšem ne vždy tomu skutečně tak je. Obzvlášť, když chodíte každý den do práce a venku panují již několik dní horka k padnutí a slunce praží a praží. Jak se říká, „to na psychice nikomu nepřidá“.

A skutečně. Horké počasí je pro lidský organismus dost zatěžující, a to z celé řady důvodů. Má navíc výrazný vliv na psychiku člověka, dokonce může i za špatnou náladu, zhoršené soustředění a dokáže zvýšit také stres nebo i prohloubit deprese, což bývá častější zejména u lidí, kteří depresemi trpí i v jiných částech roku.

Horko vysává energii

A není na tom vůbec nic divného. Je to převážně dáno tím, že se člověk v horku necítí úplně dobře. Zkrátka není v pohodě, a proto je horko takový nápor na psychiku.

Čím déle navíc horko trvá, tím bývá pochopitelně pro lidský organismus náročnější se s vysokými teplotami vyrovnat. Horko je doma v bytě, horko člověka doprovází cestou do zaměstnání, horko bývá i v kanceláři, pokud ji neochladí klimatizace.

Není proto divu, že člověk bývá unavenější, což se může znásobovat ještě i tím, že se dobře nevyspí ani v noci, kdy sice teploty oproti těm denním o pár stupňů poklesnou, ale v rozpálených místnostech se spí jen velmi špatně a neklidně. A tak se přidává přes den únava, bolesti hlavy, někdy i nechutenství – člověk se totiž po takové noci ráno necítí vůbec odpočatý.

A od toho je pak ke špatné náladě a také k podrážděnosti skutečně už velmi blízko. V horkém počasí se dokonce mohou lidé více hádat, být na sebe nepříjemní, být impulsivnější, někdy až agresivní.

Upravte denní režim a nepřepínejte se

Pokud to jen trochu jde, snažte se v horkém letním počasí co nejvíce upravit si svůj každodenní režim a přizpůsobit se tak letnímu období. Zkuste co nejvíce eliminovat stres, pokud to situace vyloženě nevyžaduje, neklaďte si na den příliš mnoho úkolů.

K jejich zvládnutí totiž budete potřebovat více energie – a ta vám právě v horku může chybět, a spirála stresu se tak roztáčí… V práci se snažte podle možností dělat přestávky.

Jděte se schovat do lesa

Naplánujte si na volné dny rozhodně aktivní odpočinek, jděte si třeba zaplavat, posedět s přáteli nebo třeba na procházku do lesa… Zkrátka aktivity, které vás baví, jsou nenáročné, a můžete si tak při nich příjemně odpočinout.

Náročná fyzická aktivita není v horku vůbec vhodná. Pokud si například chcete jít zaběhat, je nejlepší doba hned po ránu nebo až později večer, po západu slunce. Během dne se pochopitelně pobytu na přímém slunci co nejvíce vyhýbejte, protože to může zátěž organismu ještě zvýšit.

Odlehčete jídelníček

K pohodovějšímu zvládnutí vleklých letních veder pomůže rozhodně i odlehčený, ale zároveň pestrý jídelníček. Chybět by v něm rozhodně nemělo ovoce a zelenina bohaté na vodu – meloun, jahody, okurka, cukety, papriky nebo třeba rajčata.

Hodí se i pestré zeleninové saláty doplněné bílkovinou (šunka, sýr, vejce, kuřecí maso), které dobře zasytí, v horku osvěží, ale zároveň zbytečně nezatíží organismus. Stejně tak i studené letní polévky. Nejenže nahradí běžné jídlo, ale dodají i tolik potřebné tekutiny.

Nezapomínejte na pitný režim, ten je v horku obzvlášť důležitý, protože organismus ztrácí kvůli pocení a neustálému ochlazování se více vody. Pokud byste tekutiny nedoplňovali, může dojít až dehydrataci organismu – ta je nebezpečná zejména pro starší lidi, kteří mnohdy mívají menší pocity žízně. A navíc častěji doplňované tekutiny také pomohou organismu mnohem lépe zvládat únavu i psychické vypětí z horka.

Základem letního pitného režimu by tak jednoznačně měla být čistá voda, doplněná stolními minerálními vodami, díky nimž tělo doplní ztracené soli a minerály. Aby chuť vody nebyla tak fádní, můžete ji ochutit například plátky citronu, pomeranče nebo třeba kousky melounu či okurky.

Rozhodně s napitím nečekejte, až budete mít žízeň, ale pijte průběžně po celý den. A samozřejmě přijatých tekutin by mělo být mnohem vyšší množství, než je tomu v jiných ročních obdobích. Nezapomínejte také na to, že tekutiny by neměly být ledové.

Článek vyšel v červnovém vydání časopisu Zdraví.