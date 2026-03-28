Většina z nás teplotě věnuje pozornost jen tehdy, když nám není dobře. Ve skutečnosti jde ale o jeden z nejdůležitějších a nejpropracovanějších mechanismů těla.
Je jako neviditelný termostat, který neustále balancuje mezi výrobou tepla a jeho vydáváním do okolí, aby udržel vnitřní prostředí v rovnováze. Lidské tělo je jak složitá chemická laboratoř. Tisíce procesů jsou závislé na aktivitě bílkovin a právě ty potřebují tu správnou teplotu.
Co je normální
Správná tělesná teplota není jedno číslo, ale rozmezí. U zdravého dospělého člověka se pohybuje mezi 36,0 a 37,2 °C. Někdo je totiž „horkokrevný“, teplota jiného se naopak častěji pohybuje na spodní hranici. Důležité je také vědět, že teplota těla není v průběhu dne stabilní.
Ráno je nižší, večer naopak dosahuje vrcholu a ten může být o půl stupně vyšší, aniž by to naznačovalo nemoc. Pokud teplota překročí hranice normy, jde o nejčastější varovný signál imunitního systému.
Když se v těle objeví infekce, mozek ho cíleně „přetopí“. Vyšší teplota totiž ztěžuje bakteriím a virům množení a zároveň zrychluje metabolismus, aby bílé krvinky mohly útočit efektivněji.
Zvýšená teplota do 38 °C je obvykle jen známkou mobilizace sil. Skutečná horečka (nad 38 °C) už vyžaduje pozornost. Varovným stavem je pak teplota překračující 40 °C, kdy už hrozí přehřátí organismu. Velmi nebezpečné je i podchlazení (pod 35 °C).
Pomoc při horečce
Při mírně zvýšené teplotě do 38 °C je ideálním postupem zachovat klid, tělo nezatěžovat, odpočívat a nechat imunitní systém pracovat. Pokud se však teplota přehoupne přes hranici 38 °C, je potřeba zůstat na lůžku a zvýšit příjem tekutin, protože horečka tělo dehydratuje.
Je dobré také sáhnout po lécích s obsahem paracetamolu či ibuprofenu, které pomohou tělu ulevit od bolesti a snížit největší nápor horka. Když horečka neklesá ani po podání léků nebo šplhá k nebezpečným 39 °C a výš, můžete si pomoci i fyzikálním chlazením, jako jsou vlažné obklady nebo krátká sprcha ve vlažné (ne ledové) vodě.
Obklady se přikládají nejčastěji na třísla, do podpaží nebo na čelo, kde krevní cévy vedou blízko povrchu kůže.
Pokud se však objeví silná bolest hlavy, ztuhlost šíje, vyrážka nebo horečka přetrvává déle než tři dny bez zlepšení, je nezbytné vyhledat lékaře. U dětí a seniorů je třeba být ještě obezřetnější.
Příliš nízká teplota
Když klesne pod 35 °C, organismus začne ztrácet teplo rychleji, než ho stačí vyrábět. K tomuto nebezpečnému stavu dochází nejčastěji v důsledku dlouhého pobytu v chladném prostředí, ale kritické je zejména mokré oblečení, jelikož voda odvádí teplo z těla až pětadvacetkrát rychleji než vzduch. Jde o život ohrožující stav, protože při dalším poklesu začínají selhávat životně důležité funkce, dochází k poruchám srdečního rytmu a bez včasného zásahu, suchého oděvu a postupného zahřívání může dojít až k celkovému kolapsu organismu.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.