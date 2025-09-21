U nastávajících maminek dochází k výraznému nárůstu a změnám hladiny hormonů, především progesteronu a estrogenu, které ovlivňují také ústní dutinu. Tyto výkyvy mohou vést k těhotenské gingivitidě, což je zánět dásní, který se projevuje zarudnutím, otokem a krvácením.
„Hormony během těhotenství mají velký vliv na stav dásní,“ vysvětluje dentální hygienistka Lucie Hronková z Dental Office H33. „Proto je nesmírně důležité věnovat hygieně zvýšenou pozornost a v případě problémů co nejdříve vyhledat odbornou pomoc,“ upozorňuje odbornice.
Pokud se objeví první příznaky, je důležité reagovat včas. Neléčený zánět může mít následky nejen pro maminku, ale i pro vyvíjející se dítě.
„Jakmile si všimnete červených nebo krvácejících dásní, objednejte se co nejdříve na dentální hygienu. Do té doby je klíčové pečlivě čistit zuby i mezizubní prostory doma,“ doporučuje Lucie Hronková.
Ošetření zubů v těhotenství
Mnohé budoucí maminky mají z návštěvy zubaře obavy. Většina ošetření je však v těhotenství bezpečná, nejvhodnější dobou je druhý trimestr.
„Pokud je nutná anestezie, lze ji použít, ale vždy je nutné zubaře informovat o těhotenství. Totéž platí pro rentgenové snímky – i zde je třeba, aby lékař věděl, že jste těhotná,“ připomíná dentální hygienistka.
Zdravý úsměv, zdravý start
Péče o ústní dutinu v těhotenství je investicí nejen do zdraví matky, ale také dítěte.
„Prevence je základ. Pravidelná domácí hygiena a kontroly u zubaře i dentální hygienistky jsou tou nejlepší cestou, jak předejít komplikacím a zajistit zdravý začátek života vašeho miminka,“ uzavírá Lucie Hronková.
Praktické tipy pro nastávající maminky
- Čistěte zuby minimálně dvakrát denně – ráno až po snídani a večer před spaním.
- Používejte mezizubní kartáčky k odstranění plaku tam, kam se běžný kartáček nedostane.
- Navštivte alespoň jednou během těhotenství zubaře i dentální hygienistku.
- Omezte sladké a kyselé potraviny, které oslabují zubní sklovinu.
- Zařaďte do jídelníčku potraviny s vápníkem a vitaminem D.
- Po zvracení si vždy vypláchněte ústa čistou vodou, abyste ochránily sklovinu.
