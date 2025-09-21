Zuby jsou v těhotenství v ohrožení. Rady odbornice, jak je ochránit

Petra Barochová
Těhotenství je jedinečné období, kdy se mění nejen tělo a psychika ženy, ale i stav ústní dutiny. Správná péče o zuby a dásně hraje zásadní roli nejen pro zdraví nastávající maminky, ale také pro vývoj dítěte. Jaké změny v těhotenství nastávají a na co si dát pozor?
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

U nastávajících maminek dochází k výraznému nárůstu a změnám hladiny hormonů, především progesteronu a estrogenu, které ovlivňují také ústní dutinu. Tyto výkyvy mohou vést k těhotenské gingivitidě, což je zánět dásní, který se projevuje zarudnutím, otokem a krvácením.

„Hormony během těhotenství mají velký vliv na stav dásní,“ vysvětluje dentální hygienistka Lucie Hronková z Dental Office H33. „Proto je nesmírně důležité věnovat hygieně zvýšenou pozornost a v případě problémů co nejdříve vyhledat odbornou pomoc,“ upozorňuje odbornice.

Těhotenské chutě. Proč nastávající matky milují kyselé okurky se zmrzlinou?

Pokud se objeví první příznaky, je důležité reagovat včas. Neléčený zánět může mít následky nejen pro maminku, ale i pro vyvíjející se dítě.

„Jakmile si všimnete červených nebo krvácejících dásní, objednejte se co nejdříve na dentální hygienu. Do té doby je klíčové pečlivě čistit zuby i mezizubní prostory doma,“ doporučuje Lucie Hronková.

Ošetření zubů v těhotenství

Mnohé budoucí maminky mají z návštěvy zubaře obavy. Většina ošetření je však v těhotenství bezpečná, nejvhodnější dobou je druhý trimestr.

„Pokud je nutná anestezie, lze ji použít, ale vždy je nutné zubaře informovat o těhotenství. Totéž platí pro rentgenové snímky – i zde je třeba, aby lékař věděl, že jste těhotná,“ připomíná dentální hygienistka.

Chyby v dětské výživě: škodit svému potomkovi můžete už v těhotenství

Zdravý úsměv, zdravý start

Péče o ústní dutinu v těhotenství je investicí nejen do zdraví matky, ale také dítěte.

„Prevence je základ. Pravidelná domácí hygiena a kontroly u zubaře i dentální hygienistky jsou tou nejlepší cestou, jak předejít komplikacím a zajistit zdravý začátek života vašeho miminka,“ uzavírá Lucie Hronková.

Praktické tipy pro nastávající maminky

  • Čistěte zuby minimálně dvakrát denně – ráno až po snídani a večer před spaním.
  • Používejte mezizubní kartáčky k odstranění plaku tam, kam se běžný kartáček nedostane.
  • Navštivte alespoň jednou během těhotenství zubaře i dentální hygienistku.
  • Omezte sladké a kyselé potraviny, které oslabují zubní sklovinu.
  • Zařaďte do jídelníčku potraviny s vápníkem a vitaminem D.
  • Po zvracení si vždy vypláchněte ústa čistou vodou, abyste ochránily sklovinu.

Anketa Školka roku: Pomozte vybrat tu nejlepší

Naším cílem je, aby databáze školek na eMiminu byla co nejbohatší o aktuální recenze. Proto jsme spustili anketu Školka roku, ve které hlasují sami rodiče. Jak se zapojit? Stačí přidat do 30. 11. 2025 recenzi své mateřské školy. Pomůžete jí tak „utkat“ se o titul Školka roku 2025, ale poradíte také ostatním rodičům s výběrem té nejlepší mateřské školy pro své dítě. Vložením recenze se zároveň zúčastníte soutěže o zajímavé ceny v celkové hodnotě 238 000 Kč.

Rozhodněte o ŠKOLCE ROKU 2025!

Školka roku 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Přísná Melania a pohádková Kate. Móda z návštěvy Trumpových u britského dvora

Prezident USA Donald Trump s manželkou ve středu přiletěli do Velké Británie. Jejich přijetí u královského dvora bylo vskutku velkolepé. Stejně jako modely, které se během návštěvy objevily. Jak...

Proměny sexy krásky Demi Lovato: Z divošky v depresích opět na vrcholu

Zpěvačka a herečka Demi Lovato má za sebou těžká období, která se jí podařilo překonat i přes psychické obtíže, a dnes je na vrcholu kariéry. Daří se jí i v osobním životě a už pár měsíců je vdanou...

Ikony československého modelingu. Jak vypadaly dřív a jak dnes

Dřív to nebyly modelky, ale manekýny. Předváděly oblečení z nových kolekcí, fotily do společenských magazínů a lidé k nim vzhlíželi. Podívejte se do naší galerie na některé československé manekýny....

Když chybí hořčík. Co je nejlepší zdroj a jak se vyznat v doplňcích stravy, líčí expertka

Premium

Více než třetina populace trpí nedostatkem hořčíku, který se může projevovat svalovými křečemi, únavou i kardiovaskulárními potížemi. Koupit si hořčík v lékárně však není tak jednoduché, jak by se...

Bella Thorne: Rebelka, která ráda ukazuje světu své tělo

Herečka Bella Thorne říká, že už není takovou rebelkou, jako byla dřív, přesto stále ráda provokuje. Nyní se soustředí na filmy a především na svého partnera, který je jí oporou. Přesto nepřestává se...

Partnera nic nezajímá. Společné aktivity navrhujte zlehka

Děti vyrostly a najednou je víc času. Jeden z partnerů by rád zkoušel nové věci, druhý si raději hoví na gauči. Rozdíl, který dřív nebyl tak vidět, vystoupil na povrch. Co s tím?

21. září 2025

Býci se rozhoupou, Váhy zariskují. Podzimní tarotskop pro jednotlivá znamení

Podzim letos více než kdy jindy přinese tlak na dokončení rozdělané práce. Na romantiku to letos bohužel nevypadá. Pojďme se tedy podívat na to, jaké divoké řeky budou muset jednotlivá znamení...

21. září 2025

Vyberte si pomocníky na míru. Proti vráskám zabere elastin i kolagen

Stárnutí je přirozený, ale také velmi individuální proces. Proto má někdo vrásčitou pleť krátce po třicítce a jiný si první vrásku najde až v důchodovém věku. Jak proti nim účinně bojovat?

21. září 2025

Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí

Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...

21. září 2025

Zuby jsou v těhotenství v ohrožení. Rady odbornice, jak je ochránit

Těhotenství je jedinečné období, kdy se mění nejen tělo a psychika ženy, ale i stav ústní dutiny. Správná péče o zuby a dásně hraje zásadní roli nejen pro zdraví nastávající maminky, ale také pro...

21. září 2025

Vepřová játra na smetaně s paprikou

Vepřová játra na smetaně s paprikou
Recept

Střední

60 min

Máte rádi játra? Připravte si je na smetaně a podávejte s rýží.

Od nalomených žeber na Hrad. Klausova exmluvčí začala v padesáti novou kariéru

Premium

Jako malá chtěla být ilustrátorkou. Nakonec se ale stala mluvčí Václava Klause, založila PR agenturu a před osmi lety nastoupila do korporátní firmy. „Věřím, že v životě je jistá jenom změna,“ tvrdí...

20. září 2025

Nenechte dítě ztratit radost z pohybu. Vyberte sportovní kroužek správně

S koncem prázdnin se blíží nejen povinnosti, ale i nekonečné možnosti. Rodiče prvňáčků stojí před rozhodnutím, jaký kroužek vybrat. Zatímco ještě nedávno si děti užívaly volnou hru na hřišti, nástup...

20. září 2025  18:38

Plastika nosu mi zlepšila kvalitu života, říká žena

Deset let si žena šetřila peníze, aby si mohla dovolit vysněnou plastiku nosu. Pro třicetiletou Devyn Aikenovou z USA byl menší nos největším snem a říká, že po operaci je z ní nový člověk. „Je...

20. září 2025  11:31,  aktualizováno  12:31

Uprostřed boje s rakovinou porodila syna. Dnes je šťastnou maminkou

Poprvé začala Míša pociťovat problémy, už v osmnácti letech. Začala po styku krvácet, proto se obrátila na svého gynekologa. Odpověď ovšem byla spíš bagatelizující než uklidňující. Později však...

20. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Když nestačí ani pestrá strava. Jaké vitaminy si na podzim doplnit?

Ačkoli to mnozí neradi slyší, správný jídelníček je základ lidského zdraví. Jenže důležitých vitaminů a minerálů do něj většina lidí zařazuje i tak málo. Co s tím dělat a dají se všechny doplnit?

20. září 2025

Bella Thorne: Rebelka, která ráda ukazuje světu své tělo

Herečka Bella Thorne říká, že už není takovou rebelkou, jako byla dřív, přesto stále ráda provokuje. Nyní se soustředí na filmy a především na svého partnera, který je jí oporou. Přesto nepřestává se...

20. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.