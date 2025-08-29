Žena už byla těhotná podruhé, když se její stav zhoršil. Během prvního těhotenství problémy neměla, ale hormonální „bouře“ v těle během požehnaného stavu vyvolala cystické akné, které ji velmi potrápilo a šokovalo.
„Začalo to velmi nenápadně. Pleť jsem měla několik dnů sušší a trochu se mi začaly prohlubovat vrásky, pak se přidal otok a objevily se první pupínky. Měla jsem za to, že bude za pár dnů po všem. Nečekala jsem, že se s tím budu trápit celé těhotenství. Připadala jsem si jako monstrum, byla jsem z toho neskutečně nešťastná. Samozřejmě se mi mohlo přihodit něco horšího a ohrozit to miminko a byla úleva, že jsem jinak v pořádku. I tak to ale byla muka,“ uvedla žena.
Ačkoli ji utěšoval manžel, že to brzy přejde a miluje ji i přes tyto změny, raději si zašla k lékaři. Ten jí potvrdil, že jde o silnější formu akné, které způsobují právě těhotenské hormony, a její vzhled se po porodu do několika týdnů vylepší.
„Měl pravdu. Dnes mám zpět svou pleť. Několik měsíců jsem tomu nevěřila a bála jsem se, že se toho nezbavím. Do té doby jsem netušila, že se ženám v těhotenství něco takového může vůbec stát. Bylo to velmi bolestivé a nepohodlné a pochopitelně utrpěla i psychika. Vyšla jsem ven a každý se na mě koukal. Jsem ráda, že je to za mnou,“ doplnila pro DailyMail žena.