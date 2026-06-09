Shelbee si den před porodem dávala k večeři nachos a příliš jí jídlo nesedlo. Zhruba od půlnoci měla bolesti břicha a nevolnosti a vše přičítala tomu, že zřejmě omáčka k nachos nebyla čerstvá a má otravu z jídla.
Když už ale nevolnosti a bolest břicha nešly vydržet, poprosila svou matku, aby ji do porodnice odvezla přímo z rodinné oslavy, které se účastnila. Zhruba v půlce cesty ale začala rodit přímo na sedadle spolujezdce.
„Když se na svět dostalo první miminko, bylo stále v amniotickém vaku. Byla jsem tak v šoku. Roztrhla jsem vak rukou a vyndala z něj miminko, zatímco se dralo na svět druhé dítě,“ uvedla třicetiletá žena pro Aol. Doma na malé chlapečky čekali další čtyři sourozenci.
S porody tedy měla Shelbee velké zkušenosti, ale překotný porod ji extrémně překvapil, protože neměla klasické porodní bolesti a pravidelné kontrakce jako během předešlých porodů.
Ačkoli chlapci přišli na svět o téměř osm týdnů dříve, byli ve skvělé kondici. Nyní jsou ještě v inkubátoru na pozorování, ale vypadá to, že brzy pojedou domů. „Stále ještě nechápu, co se vlastně stalo. Zní to tak neskutečně. Bylo to opravdu jako z filmu a odehrálo se to strašně rychle. Kluci mají rozhodně skvělou historku do života už od narození,“ smála se žena, která je jen pár dnů šestinásobnou mámou.