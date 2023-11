Žena porodila syna v koupelně, o těhotenství neměla ponětí

Když přišla Toni na pohotovost s tím, že se necítí moc dobře a má nafouklé břicho, lékaři jí provedli pár testů a poslali domů. Vyloučili pomocí těhotenského testu možnou graviditu a spíš se přikláněli k verzi, že jde o kombinaci menopauzy se zažívacími potížemi a možnou špatnou funkcí štítné žlázy.

„Udělali mi pak i krevní testy a ani ty neodhalily, že jsem v očekávání. Neustále jsem měla pocit, jako kdybych měla kámen v žaludku. Přitom za sebou mám dvě těhotenství a přesně jsem věděla, jak se v takovém stavu žena cítí. Nic takového jsem ale nezažívala. Bylo to úplně jiné než předtím. Proto jsem neřešila, že bych mohla být těhotná,“ uvedla žena pro Dailystar.

Toni byla pár týdnu před narozením třetího, „zázračného“ dítěte v nemocnici jako doma. Protože měla bolesti břicha, vozila ji velmi často na pohotovost sestra. Stejně tomu bylo i v osudný den, kdy nečekaně přivedla na svět syna. „Bolesti už se nedaly vydržet, tak jsem navštívila pohotovost. Lékař mi napsal recept na projímadlo, aby se mi vyprázdnila střeva. Měla jsem pak přijet na kontrolu ještě po víkendu. Vzala jsem si tedy všechny léky a rozhodla se odpočívat. Uprostřed noci už jsem ale nemohla dál vydržet. Běžela jsem do koupelny a z ničeho nic jsem začala tlačit,“ pokračovala.

Když její křik uslyšel manžel, vyběhl za ní z ložnice a nestačil se divit. V rukách držela čerstvě narozené miminko. Okamžitě přivolali ambulanci a šokovaní lékaři pak v nemocnici odhadli, že se chlapeček zřejmě narodil zhruba ve čtyřiatřicátém týdnu těhotenství. Pár dnů pobyl v inkubátoru, ale nyní už se má čile k světu.

„Byl to velký šok. Naštěstí je Theo úplně v pořádku a je to naše zázračné miminko. Nerozumím jen tomu, že nikdo těhotenství neodhalil. Bříško jsem měla jen lehce vypouklé. Stále jsem si myslela, že je to tím, jak mám zažívací potíže,“ dodala trojnásobná matka.