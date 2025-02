Žena je závislá na těhotenství, už má jedenáct dětí a čeká další

„Jsem na těhotenství natolik zvyklá, že když těhotná nejsem, necítím se dobře. Moje tělo si na to zvyklo. Navíc své děti nade vše miluji, jsem šťastná, že mohu být matkou,“ uvedla žena.

Podle rodiny i známých už by měla myslet na to, že i její tělo si potřebuje odpočinout. Péče o tolik děti je velmi náročná. Navíc ne každé dítko je zdravé. Několik z nich vyžaduje častou lékařskou péči a dokonce i nepřetržitou asistenci. Jeden ze synů se narodil postižený a pohybuje se na vozíčku.

Nejstarší dceři už je dvacet let, nejmladšímu dítěti je několik měsíců. „Vím, co si lidé myslí. Mají hodně předsudků. V dnešní době není tak časté mít větší počet dětí, stačí se jen podívat do minulosti, kolik potomků dříve lidé měli a nikdo si nemyslel, že jsou nějak divní. Děti jsou smyslem života. Neberu antikoncepci, vše nechávám na osudu. Když zjistím, že se mi podařilo počít, jsem nesmírně šťastná,“ pokračovala pro portál The Sun.

Žena má štěstí v podpoře rodiny. Blízko ní bydlí její sestry, které s péčí o potomky rády pomohou a stejně tak i její matka. Má tedy čas i na společný čas s partnerem, který je podle ní ve vztahu velmi důležitý. „Musíte myslet na to, že jste tu především vy a váš muž. Musíte o vztah pečovat,“ myslí si.