Žena má tři dcery ve věku šestadvacet, osmnáct a šestnáct let. U všech předchozích těhotenství ihned věděla, že přišla do jiného stavu. Bylo jí špatně, zvětšovalo se jí břicho, cítila pohyby miminek. Nyní ovšem nebylo nic znát. Nechávala si navíc šestnáct let píchat injekce, které měly zabránit početí, takže na dalšího potomka ani nepomyslela.

„Nebylo mi ani špatně, neměla jsem na nic zvláštního chuť. Nebyla jsem unavená, prostě jsem se cítila normálně. Nezvětšovalo se mi břicho. Měla jsem i pravidelnou menstruaci. Když jsem začala rodit, myslela jsem si, že dostanu menstruaci a mám jen křeče kvůli tomu. Ani se to nepodobalo mým předešlým porodům. Měla jsem úplně jiné bolesti a všechno to bylo extrémně rychlé. Byl to překotný porod,“ uvedla žena pro The Mirror.

Špatně jí začalo být uprostřed noci a odebrala se na toaletu, aby nevzbudila další členy rodiny. Pak ovšem křeče začaly nabírat na intenzitě a jejího manžela probudil křik. Když přiběhl na toaletu, už byla jeho manželka uprostřed porodu a po jednom zatlačení byl na světě jejich malý syn.

„Narození Olivera byl šok pro celou rodinu. Mysleli jsme si, že se nám to zdá. Uprostřed noci se probudíte a za pár minut máte najednou syna. Je to tak bizarní, že je to až těžko uvěřitelné. Ale opravdu se to stalo,“ uvedl šokovaný tatínek, který má z narození syna jinak ohromnou radost.

Během těhotenství žena pila alkohol a kouřila. Nejdla zdravě a rozhodně se nechovala tak, jak by těhotná žena měla. Byla na několika dovolených, kde nachodila i třicet tisíc kroků denně, jezdila ještě týden před porodem dokonce na koni. „Kdybych věděla, že čekám miminko, dávala bych si pozor i s ohledem na můj věk. Je mi třiačtyřicet, nejsem žádná mladá rodička. Ale naštěstí je syn naprosto v pořádku a je to zlaté a hodné miminko,“ doplnila. Z narození bratra mají radost i jeho tři velké sestry. „Mohl by to být jejich syn,“ smála se novopečená maminka.