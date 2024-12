Žena zatočila s obezitou a shodila téměř sto kilo, aby mohla otěhotnět

Čtyřiatřicetiletá kadeřnice milovala sladkosti a těstoviny. Jídlo pro ni bylo absolutním potěšením. Každý den se těšila, co nového ochutná a uvaří. Než zatoužila po dítěti, nikdy nepřemýšlela nad tím, že by měla zhubnout. Cítila se dobře a problémy neměla. Obezita ale podle lékaře „bránila“ otěhotnění, takže bylo potřeba kila shodit dolů. Měla totiž i potíže s menstruačním cyklem.

„Někdy mě mrzelo, že jsem si nemohla koupit oblečení, které se mi líbilo, protože ho neměli v mé velikosti. Ale mám vedle sebe milujícího muže, který mě měl rád i s kily navíc. Neměla jsem potřebu něco měnit. Pak přišla chvíle, kdy jsme zatoužili po rodině a lékař mi sdělil, že je potřeba zhubnout,“ svěřila se žena pro server Gloucestershirelive.

Jasmine tušila, že cesta ke štíhlejšímu tělu nebude jednoduchá. Nejprve zkoušela diety, ale hubnout se jí nedařilo. Po konzultaci s lékařem tedy souhlasila s operativním zmenšením žaludku.

„Byla jsem překvapená, jak to šlo rychle. Neměla jsem tak velký hlad, už jsem se nepřejídala. A nemusela jsem držet nesmyslné diety a zakazovat si to, co jsem měla ráda. Stále si umím dopřát dobroty, ale jím jich méně. A naučila jsem se mít ráda zdravou stravu. Miluji zeleninu, ovoce, luštěniny, ořechy, ryby. Je to jiný a mnohem lepší život a věřím, že brzy otěhotním. Podle lékařů jsme na dobré cestě,“ doplnila.