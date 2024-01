Vědci už vědí, proč většina těhotných trpí nevolnostmi. Mají klíč k léčbě?

Nevolnost může těhotnou ochromit kdykoliv během dne a může vést až k totálnímu vyčerpání organismu. Na vině je hormon, který vylučuje plod, protein známý jako GDF-15. To, jestli kvůli němu těhotná žena trpí nevolností, závisí na tom, kolik ho plod produkuje a v jakém množství byla budoucí matka vystavena jeho vlivu před tím, než otěhotněla.

Objev, který publikoval časopis Nature, otevírá potenciální cestu, jak těhotenským nevolnostem zabránit. Pokud by ženy byly vystaveny působení GDF-15 ještě před otěhotněním, měly by se vůči němu stát rezistentními.

Dlouho přehlížený problém

Více než dvě třetiny těhotenství jsou doprovázeny nevolnostmi a zvracením. V některých případech, zhruba u jedno až tři těhotenství ze sta, jde o stav tak vážný, že ohrožuje život matky i dítěte. Je u nich nutná hospitalizace a nitrožilní náhrada tekutin, aby se zabránilo nebezpečné míře dehydratace. Během prvních tří měsíců těhotenství je tzv. hyperemesis gravidarum nejčastější příčinou hospitalizace budoucích matek.

Přestože nějaká léčba těhotenské nevolnosti existuje, na celospolečenské i odborné úrovni se tento problém spíše ignoruje, a to z všeobecně rozšířeného přesvědčení, že těhotné ženy nesmí užívat léky. Mnohým těhotným tak s jejich obtížemi nikdo nepomůže a příčina těhotenských nevolností byla ještě nedávno úplně neznámá. Biochemické a genetické studie naznačovaly, že by mohly souviset s hormonem GDF-15, který produkuje placenta a který mozku matky přikazuje cítit nevolnost a zvracet.

Nejnovější mezinárodní studie, sdružující vědce z Cambridge, Skotska, USA a Srí Lanky, učinila významný pokrok v pochopení role hormonu GDF-15 v těhotenských nevolnostech včetně hyperemesis gravidarum. Vědecký tým studoval data o těhotných ženách z celé řady nemocnic a zdravotních pojišťoven. Pracovali s kombinací několika přístupů, včetně lidské genetiky a nových způsobů měření hormonů v krvi těhotných.

Vyřešit příčinu, ne příznaky

„Poprvé jsme se zaměřili na skutečnou příčinu hyperemesis gravidarum, nikoliv na jeho pouhé symptomy,“ řekl časopisu Nature Tito Borner, fyziolog z Pensylvánské univerzity. Vědci ukázali, že míra a četnost nevolností a zvracení je přímo spojena jak s množstvím GDF-15 vylučovaného placentou plodu do krve matky, tak s její citlivostí na jeho působení.

GDF-15 produkují i mimo těhotenství v nízké míře všechny tkáně. A citlivost matky na tento hormon v těhotenství je ovlivněna právě tím, jak moc mu byla vystavena před graviditou. Ženy s nižšími hodnotami GDF-15 v krvi mají vyšší riziko, že jim v těhotenství bude špatně.

Mnohem větší riziko hyperemesis gravidarum je spojeno se vzácnou genetickou variantou s nízkou úrovní hormonu GDF-15 v krvi a tkáních mimo těhotenství. Podobně ženy s dědičnou krevní poruchou beta talasémií, která způsobu přirozeně vysoké hladiny dotyčného hormonu před těhotenstvím, trpí nevolností jen málo či vůbec.

Nyní víme proč

Profesor Sir Stephen O´Rahilly, jeden z ředitelů Institutu metabolických věd a ředitel Lékařského výzkumného výboru pro metabolické poruchy na Cambridgeské univerzitě, říká: „Většině žen, které otěhotní, je v některé fázi těhotenství nevolno a zvrací. To je samozřejmě nepříjemné, pro některé z nich to ale může být kritické a vyžadující hospitalizaci. A my teď víme, proč.“

„Nyní máme vodítko k tomu, abychom tomu dokázali zabránit. Také nám to dává větší jistotu, že zabráníme-li přístupu GSF-15 ke specifickému receptoru v mozku matky, vytvoříme základ pro účinný a bezpečný způsob léčby tohoto stavu,“ dodává.

Aby už nikdo neprocházel tím, čím já

Při pokusech na myších se ukázalo, že vysoká hladina GDF-15 způsobuje nechutenství. To poukazuje na to, že tyto myši pravděpodobně trpí nevolností. Myši, které do styku s aktivní formou GDF-15 přicházely dlouhodobě, ale při náhlém zvýšení jeho hladiny, žádné takové příznaky neměly. Lékaři se proto domnívají, že pomalé zvyšování tolerance vůči hormonu před těhotenstvím je klíčem k prevenci tohoto onemocnění.

Spoluautorka studie Dr. Marlena Fejzo z oddělení Věd o populaci a veřejném zdraví z University of Southern California, jejíž tým již dříve rozpoznal spojení mezi GDF-15 a hyperemesis gravidarum, má s nevolností osobní zkušenost ze svého vlastního těhotenství. „Bylo mi tak špatně, že jsem se nemohla skoro ani hnout. Když jsem se snažila zjistit proč, došlo mi, jak málo se o tomto jevu vůbec ví, ač je poměrně rozšířený. Nyní doufám, že jsme jen pár kroků od toho, aby tím, čím jsem si prošla já, už žádné ženy nemusely procházet,“ říká.

Jediný chemický signál mění vše

K prozkoumání těchto možností je ale třeba další výzkum. „Zatím nevíme, jakou roli hraje GDF-15 v normálním těhotenství,“ říká lékařka Catherine Williams z Imperial College London. „Měli bychom se ujistit, že hormonální léčba nebude mít žádné poškozující vedlejší efekty.“ Naráží na neúspěšné pokusy bojovat s těhotenskou nevolností v minulosti, kdy se v padesátých a šedesátých letech minulého století užívaly léky s thalidomidem, který poškozoval plod v jeho vývoji a deformoval mu končetiny.

„Pokud je primárním spouštěčem nevolnosti a zvracení GDF-15, pak jde o velký objev,“ potvrzuje výzkumník Bart De Jonghe z Pensylvánské univerzity ve Filadelfii. „Ukazuje nám, že prostředí plodu může pomocí jediného chemického signálu dramaticky ovlivnit zdraví a chování matky,“ dodává.